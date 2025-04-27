https://ria.ru/20250427/pozhar-2013708356.html

При пожаре в красноярском селе Таежное сгорело пять жилых домов

При пожаре в красноярском селе Таежное сгорело пять жилых домов - РИА Новости, 27.04.2025

При пожаре в красноярском селе Таежное сгорело пять жилых домов

Пять жилых домов сгорело, имущество шести семей пострадало при пожаре в красноярском селе Таежное, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:09:00+03:00

2025-04-27T17:09:00+03:00

2025-04-27T17:09:00+03:00

происшествия

канский район

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КРАСНОЯРСК, 27 апр – РИА Новости. Пять жилых домов сгорело, имущество шести семей пострадало при пожаре в красноярском селе Таежное, сообщает краевая прокуратура. Ранее в МЧС РФ сообщали, что в селе Таежное Канского района горят 10 жилых домов. Позже в региональном МЧС уточнили, что горят восемь строений, включая четыре жилых дома. Пожар локализован на 900 "квадратах". К тушению привлечены более 70 человек и 16 единиц техники. "Прокуратура организовала проверку в связи с пожарами в селе Таежное Канского района… В результате пожаров сгорело пять жилых домов, пострадало имущество шести семей, вред здоровью местных жителей не причинен… Угроза распространения огня ликвидирована", - говорится в сообщении. Уточняется, что организованы пункты временного размещения пострадавших. Ведомством проводятся проверки причин возгораний, по их результатам будет решен вопрос о привлечении к ответственности виновников, а также оказания мер поддержки пострадавшим гражданам.

https://ria.ru/20250427/pozhar--2013702290.html

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происшествия, канский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)