https://ria.ru/20250427/pozhar-2013693842.html

Пожар на мусорном полигоне в Нижегородской области локализовали

Пожар на мусорном полигоне в Нижегородской области локализовали - РИА Новости, 27.04.2025

Пожар на мусорном полигоне в Нижегородской области локализовали

Пожар на мусорном полигоне в Городецком районе Нижегородской области, где утром в воскресенье горели отходы на площади 20 тысяч "квадратов", локализован,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:42:00+03:00

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2025-04-27T15:53:00+03:00

происшествия

нижегородская область

городецкий район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Пожар на мусорном полигоне в Городецком районе Нижегородской области, где утром в воскресенье горели отходы на площади 20 тысяч "квадратов", локализован, открытого горения нет, сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров.Ранее сообщалось о том, что в ночь на 27 апреля снова зафиксировано возгорание на полигоне ТБО, принадлежащем региональному оператору. Площадь возгорания на утро составила около 20 тысяч квадратных метров."По состоянию на 15.00 открытого горения нет, пожар локализован. На полигон свозим технику для отсыпки грунтом тлеющих карт. Продолжаем упредительную проливку склонов", - написал Мудров в своем Telegram-канале.Осенью 2024 года на полигоне ТБО в Городецком районе около поселка Скородум был зафиксирован пожар, площадь которого составила 35 тысяч квадратных метров (3,5 гектара).

https://ria.ru/20250427/pozhar-2013692382.html

https://ria.ru/20250427/pozhar--2013687211.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, городецкий район