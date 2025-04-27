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На востоке Москвы загорелся банный комплекс - РИА Новости, 27.04.2025
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15:07 27.04.2025 (обновлено: 16:21 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/pozhar-2013689765.html
На востоке Москвы загорелся банный комплекс
На востоке Москвы загорелся банный комплекс - РИА Новости, 27.04.2025
На востоке Москвы загорелся банный комплекс
Банный комплекс горит на площади 1200 квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 27.04.2025
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москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Банный комплекс горит на площади 1200 квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ."В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Яузская аллея, дом 8. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в банном комплексе. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.На месте работают пожарно-спасательные подразделения, уточнили в ведомстве.
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Крупный пожар в банном комплексе на Яузской аллее в Москве
Банный комплекс горит на площади 1200 "квадратов" на Яузской аллее на востоке Москвы, из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек, сообщили в МЧС.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
На востоке Москвы загорелся банный комплекс

На Яузской аллее на востоке Москвы загорелся банный комплекс

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Банный комплекс горит на площади 1200 квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Яузская аллея, дом 8. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в банном комплексе. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения, уточнили в ведомстве.
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МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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