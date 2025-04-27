https://ria.ru/20250427/pozhar-2013686270.html

В Красноярском крае загорелось несколько домов

В Красноярском крае загорелось несколько домов - РИА Новости, 27.04.2025

В Красноярском крае загорелось несколько домов

Площадь пожара в поселке Таежное в Красноярском крае составила 900 квадратных метров, горят восемь строений, сообщило главное управление МЧС России по региону. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T14:26:00+03:00

2025-04-27T14:26:00+03:00

2025-04-27T15:22:00+03:00

происшествия

россия

канский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 27 апр — РИА Новости. Площадь пожара в поселке Таежное в Красноярском крае составила 900 квадратных метров, горят восемь строений, сообщило главное управление МЧС России по региону. "Сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Канском районе. <...> Горят восемь строений, из которых четыре — жилые дома. Предварительно, площадь — 900 "квадратов", — говорится в заявлении. Сейчас пожар удалось локализировать, уточнили в ведомстве.Информация о возгорании в поселке Таежное появилась в воскресенье днем. Быстрому распространению огня способствует ветреная погода. Данные о пострадавших не поступали.К тушению привлекли более 70 человек и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20250427/pozhar-2013664627.html

россия

канский район

красноярский край

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происшествия, россия, канский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край