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В Красноярском крае загорелось несколько домов - РИА Новости, 27.04.2025
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14:26 27.04.2025 (обновлено: 15:22 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/pozhar-2013686270.html
В Красноярском крае загорелось несколько домов
В Красноярском крае загорелось несколько домов - РИА Новости, 27.04.2025
В Красноярском крае загорелось несколько домов
Площадь пожара в поселке Таежное в Красноярском крае составила 900 квадратных метров, горят восемь строений, сообщило главное управление МЧС России по региону. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:26:00+03:00
2025-04-27T15:22:00+03:00
происшествия
россия
канский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 27 апр — РИА Новости. Площадь пожара в поселке Таежное в Красноярском крае составила 900 квадратных метров, горят восемь строений, сообщило главное управление МЧС России по региону. "Сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Канском районе. &lt;...&gt; Горят восемь строений, из которых четыре — жилые дома. Предварительно, площадь — 900 "квадратов", — говорится в заявлении. Сейчас пожар удалось локализировать, уточнили в ведомстве.Информация о возгорании в поселке Таежное появилась в воскресенье днем. Быстрому распространению огня способствует ветреная погода. Данные о пострадавших не поступали.К тушению привлекли более 70 человек и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20250427/pozhar-2013664627.html
россия
канский район
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происшествия, россия, канский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край
Происшествия, Россия, Канский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красноярский край
В Красноярском крае загорелось несколько домов

МЧС: площадь пожара в поселке Таежное составила 900 квадратов, горят 8 строений

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюПожар в Красноярском крае. 27 апреля 2025
Пожар в Красноярском крае. 27 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Пожар в Красноярском крае. 27 апреля 2025
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КРАСНОЯРСК, 27 апр — РИА Новости. Площадь пожара в поселке Таежное в Красноярском крае составила 900 квадратных метров, горят восемь строений, сообщило главное управление МЧС России по региону.
"Сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Канском районе. <...> Горят восемь строений, из которых четыре — жилые дома. Предварительно, площадь — 900 "квадратов", — говорится в заявлении.
Сейчас пожар удалось локализировать, уточнили в ведомстве.
Информация о возгорании в поселке Таежное появилась в воскресенье днем. Быстрому распространению огня способствует ветреная погода. Данные о пострадавших не поступали.
К тушению привлекли более 70 человек и 16 единиц техники.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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ПроисшествияРоссияКанский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский край
 
 
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