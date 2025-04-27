https://ria.ru/20250427/pozhar-2013682266.html

В Канске загорелись частные дома и хозпостройки

В Канске загорелись частные дома и хозпостройки - РИА Новости, 27.04.2025

В Канске загорелись частные дома и хозпостройки

Четыре частных жилых дома и хозпостройки горели в Канске Красноярского края из-за резкого потепления и ветра, пожар локализован на 220 "квадратах", сообщили РИА РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T13:54:00+03:00

2025-04-27T13:54:00+03:00

2025-04-27T14:07:00+03:00

происшествия

канск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg

КРАСНОЯРСК, 27 апр – РИА Новости. Четыре частных жилых дома и хозпостройки горели в Канске Красноярского края из-за резкого потепления и ветра, пожар локализован на 220 "квадратах", сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону."В Канске горели четыре жилых частных дома и хозпостройки, там он (пожар - ред.) уже локализован на площади 220 квадратных метров… У нас сегодня стоит очень теплая погода, то есть резкое потепление и плюс сильный ветер. Это усложняет тушение", - сказал собеседник агентства.Ранее в МЧС РФ сообщали, что в селе Таежное Канского района горит 10 жилых домов. Быстрому распространению огня способствуют теплая и ветреная погода. К тушению привлечено более 70 человек и 16 единиц техники. Как уточнили РИА Новости в ГУ МЧС по региону, тушение в селе Таежное продолжается.

https://ria.ru/20250427/pozhar--2013671089.html

канск

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, канск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, россия