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В Канске загорелись частные дома и хозпостройки - РИА Новости, 27.04.2025
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13:54 27.04.2025 (обновлено: 14:07 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/pozhar-2013682266.html
В Канске загорелись частные дома и хозпостройки
В Канске загорелись частные дома и хозпостройки - РИА Новости, 27.04.2025
В Канске загорелись частные дома и хозпостройки
Четыре частных жилых дома и хозпостройки горели в Канске Красноярского края из-за резкого потепления и ветра, пожар локализован на 220 "квадратах", сообщили РИА РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:54:00+03:00
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происшествия
канск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 27 апр – РИА Новости. Четыре частных жилых дома и хозпостройки горели в Канске Красноярского края из-за резкого потепления и ветра, пожар локализован на 220 "квадратах", сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону."В Канске горели четыре жилых частных дома и хозпостройки, там он (пожар - ред.) уже локализован на площади 220 квадратных метров… У нас сегодня стоит очень теплая погода, то есть резкое потепление и плюс сильный ветер. Это усложняет тушение", - сказал собеседник агентства.Ранее в МЧС РФ сообщали, что в селе Таежное Канского района горит 10 жилых домов. Быстрому распространению огня способствуют теплая и ветреная погода. К тушению привлечено более 70 человек и 16 единиц техники. Как уточнили РИА Новости в ГУ МЧС по региону, тушение в селе Таежное продолжается.
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происшествия, канск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, россия
Происшествия, Канск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красноярский край, Россия
В Канске загорелись частные дома и хозпостройки

МЧС РФ: в Канске загорелись четыре частных дома и хозпостройки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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КРАСНОЯРСК, 27 апр – РИА Новости. Четыре частных жилых дома и хозпостройки горели в Канске Красноярского края из-за резкого потепления и ветра, пожар локализован на 220 "квадратах", сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
«
"В Канске горели четыре жилых частных дома и хозпостройки, там он (пожар - ред.) уже локализован на площади 220 квадратных метров… У нас сегодня стоит очень теплая погода, то есть резкое потепление и плюс сильный ветер. Это усложняет тушение", - сказал собеседник агентства.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что в селе Таежное Канского района горит 10 жилых домов. Быстрому распространению огня способствуют теплая и ветреная погода. К тушению привлечено более 70 человек и 16 единиц техники. Как уточнили РИА Новости в ГУ МЧС по региону, тушение в селе Таежное продолжается.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В Алтайском крае локализовали пожар на складах
Вчера, 11:29
 
ПроисшествияКанскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайРоссия
 
 
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