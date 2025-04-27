Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 27.04.2025 (обновлено: 10:28 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/pozhar-2013664627.html
В Нижегородской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне
В Нижегородской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 27.04.2025
В Нижегородской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне
Возгорание на мусорном полигоне тушат в Городецком округе Нижегородской области на площади 20 тысяч квадратных метров, сообщил глава округа Александр Мудров. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:21:00+03:00
2025-04-27T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
нижегородская область
городецкий район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Возгорание на мусорном полигоне тушат в Городецком округе Нижегородской области на площади 20 тысяч квадратных метров, сообщил глава округа Александр Мудров."В ночь с 26 на 27 апреля снова зафиксировано возгорание на полигоне ТБО (твердых бытовых отходов), принадлежащем региональному оператору. Площадь возгорания на утро составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. Горят карты №2 и №3. На месте действуют пожарные службы и техника регионального оператора", - написал Мудров в своем Telegram-канале.По его словам, проведенная в 2024 году работа по усилению пожарной безопасности, "дает основания говорить, что распространение огня за пределы горящих карт не происходит"."Будет проведено расследование для установления всех обстоятельств инцидента", - заявил глава муниципального округа.Он добавил, что создан муниципальный штаб для контроля ситуации.Осенью 2024 года на полигоне ТБО в Городецком районе около поселка Скородум был зафиксирован пожар, площадь которого составила 35 тысяч квадратных метров (3,5 гектара).
https://ria.ru/20250425/pozhar-2013509958.html
https://ria.ru/20250424/pozhar-2013171370.html
нижегородская область
городецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, городецкий район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Городецкий район, Происшествия
В Нижегородской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне

Возгорание на мусорном полигоне тушат в Городецком районе Нижегородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Возгорание на мусорном полигоне тушат в Городецком округе Нижегородской области на площади 20 тысяч квадратных метров, сообщил глава округа Александр Мудров.
"В ночь с 26 на 27 апреля снова зафиксировано возгорание на полигоне ТБО (твердых бытовых отходов), принадлежащем региональному оператору. Площадь возгорания на утро составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. Горят карты №2 и №3. На месте действуют пожарные службы и техника регионального оператора", - написал Мудров в своем Telegram-канале.
Тушение пожара на складе торгового оборудования в Раменском - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе
25 апреля, 20:34
По его словам, проведенная в 2024 году работа по усилению пожарной безопасности, "дает основания говорить, что распространение огня за пределы горящих карт не происходит".
"Будет проведено расследование для установления всех обстоятельств инцидента", - заявил глава муниципального округа.
Он добавил, что создан муниципальный штаб для контроля ситуации.
Осенью 2024 года на полигоне ТБО в Городецком районе около поселка Скородум был зафиксирован пожар, площадь которого составила 35 тысяч квадратных метров (3,5 гектара).
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
При пожаре в многоквартирном доме в Самаре погиб человек
24 апреля, 13:10
 
Специальная военная операция на УкраинеНижегородская областьГородецкий районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала