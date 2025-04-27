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В Нижегородской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне

В Нижегородской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 27.04.2025

В Нижегородской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне

Возгорание на мусорном полигоне тушат в Городецком округе Нижегородской области на площади 20 тысяч квадратных метров, сообщил глава округа Александр Мудров. РИА Новости, 27.04.2025

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Возгорание на мусорном полигоне тушат в Городецком округе Нижегородской области на площади 20 тысяч квадратных метров, сообщил глава округа Александр Мудров."В ночь с 26 на 27 апреля снова зафиксировано возгорание на полигоне ТБО (твердых бытовых отходов), принадлежащем региональному оператору. Площадь возгорания на утро составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. Горят карты №2 и №3. На месте действуют пожарные службы и техника регионального оператора", - написал Мудров в своем Telegram-канале.По его словам, проведенная в 2024 году работа по усилению пожарной безопасности, "дает основания говорить, что распространение огня за пределы горящих карт не происходит"."Будет проведено расследование для установления всех обстоятельств инцидента", - заявил глава муниципального округа.Он добавил, что создан муниципальный штаб для контроля ситуации.Осенью 2024 года на полигоне ТБО в Городецком районе около поселка Скородум был зафиксирован пожар, площадь которого составила 35 тысяч квадратных метров (3,5 гектара).

https://ria.ru/20250425/pozhar-2013509958.html

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нижегородская область, городецкий район, происшествия