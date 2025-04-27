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Пожар в московском банном комплексе локализовали - РИА Новости, 27.04.2025
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16:46 27.04.2025 (обновлено: 16:50 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/pozhar--2013702290.html
Пожар в московском банном комплексе локализовали
Пожар в московском банном комплексе локализовали - РИА Новости, 27.04.2025
Пожар в московском банном комплексе локализовали
Пожар в банном комплексе на востоке Москвы локализован, предварительно, пострадавших нет, информирует МЧС России. РИА Новости, 27.04.2025
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россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пожар в банном комплексе на востоке Москвы локализован, предварительно, пострадавших нет, информирует МЧС России.Ранее пресс-служба сообщала, что банный комплекс горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, Два вертолета Ка-32 вылетели на тушение пожара."Пожар локализован. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Крупный пожар в банном комплексе на Яузской аллее в Москве
Банный комплекс горит на площади 1200 "квадратов" на Яузской аллее на востоке Москвы, из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек, сообщили в МЧС.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, ка-32
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Ка-32
Пожар в московском банном комплексе локализовали

МЧС РФ: пожар в московском банном комплексе локализовали

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пожар в банном комплексе на востоке Москвы локализован, предварительно, пострадавших нет, информирует МЧС России.
Ранее пресс-служба сообщала, что банный комплекс горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, Два вертолета Ка-32 вылетели на тушение пожара.
"Пожар локализован. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоКа-32
 
 
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