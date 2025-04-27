https://ria.ru/20250427/posol-2013729422.html
Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту
Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту - РИА Новости, 27.04.2025
Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту
Отправка Россией самолетов в Иран для тушения пожара в порту, где произошел взрыв, и поддержка Москвы отражает глубину отношений сторон, заявил посол Ирана в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T20:47:00+03:00
2025-04-27T20:47:00+03:00
2025-04-27T20:47:00+03:00
в мире
россия
иран
москва
казем джалали
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Отправка Россией самолетов в Иран для тушения пожара в порту, где произошел взрыв, и поддержка Москвы отражает глубину отношений сторон, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны РФ отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами", - написал посол в соцсети X, упомянув принятое Россией решение отправить самолеты и спасателей для тушения пожара. Ранее МЧС РФ сообщило, что направит иранский город Бендер-Аббас два самолета - амфибию Бе-200ЧС и Ил-76. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. При этом власти отвергли данные о том, что на месте взрыва могли быть какие-то вещества, предназначавшиеся для военных нужд. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Власти страны распорядились начать проверку. Жертвами происшествия стали 40 человек, более 1240 пострадали.
https://ria.ru/20250427/prichina-2013647615.html
https://ria.ru/20250427/pozhar-2013683659.html
россия
иран
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, москва, казем джалали, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Россия, Иран, Москва, Казем Джалали, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту
Джалали: поддержка РФ в свете взрыва в Иране отражает глубину отношений стран