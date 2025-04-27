https://ria.ru/20250427/posol-2013729422.html

Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту

Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту - РИА Новости, 27.04.2025

Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту

Отправка Россией самолетов в Иран для тушения пожара в порту, где произошел взрыв, и поддержка Москвы отражает глубину отношений сторон, заявил посол Ирана в... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T20:47:00+03:00

2025-04-27T20:47:00+03:00

2025-04-27T20:47:00+03:00

в мире

россия

иран

москва

казем джалали

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Отправка Россией самолетов в Иран для тушения пожара в порту, где произошел взрыв, и поддержка Москвы отражает глубину отношений сторон, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны РФ отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами", - написал посол в соцсети X, упомянув принятое Россией решение отправить самолеты и спасателей для тушения пожара. Ранее МЧС РФ сообщило, что направит иранский город Бендер-Аббас два самолета - амфибию Бе-200ЧС и Ил-76. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. При этом власти отвергли данные о том, что на месте взрыва могли быть какие-то вещества, предназначавшиеся для военных нужд. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Власти страны распорядились начать проверку. Жертвами происшествия стали 40 человек, более 1240 пострадали.

https://ria.ru/20250427/prichina-2013647615.html

https://ria.ru/20250427/pozhar-2013683659.html

россия

иран

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в мире, россия, иран, москва, казем джалали, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе