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Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту - РИА Новости, 27.04.2025
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20:47 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/posol-2013729422.html
Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту
Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту - РИА Новости, 27.04.2025
Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту
Отправка Россией самолетов в Иран для тушения пожара в порту, где произошел взрыв, и поддержка Москвы отражает глубину отношений сторон, заявил посол Ирана в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T20:47:00+03:00
2025-04-27T20:47:00+03:00
в мире
россия
иран
москва
казем джалали
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Отправка Россией самолетов в Иран для тушения пожара в порту, где произошел взрыв, и поддержка Москвы отражает глубину отношений сторон, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны РФ отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами", - написал посол в соцсети X, упомянув принятое Россией решение отправить самолеты и спасателей для тушения пожара. Ранее МЧС РФ сообщило, что направит иранский город Бендер-Аббас два самолета - амфибию Бе-200ЧС и Ил-76. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. При этом власти отвергли данные о том, что на месте взрыва могли быть какие-то вещества, предназначавшиеся для военных нужд. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Власти страны распорядились начать проверку. Жертвами происшествия стали 40 человек, более 1240 пострадали.
https://ria.ru/20250427/prichina-2013647615.html
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в мире, россия, иран, москва, казем джалали, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Россия, Иран, Москва, Казем Джалали, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту

Джалали: поддержка РФ в свете взрыва в Иране отражает глубину отношений стран

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Отправка Россией самолетов в Иран для тушения пожара в порту, где произошел взрыв, и поддержка Москвы отражает глубину отношений сторон, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны РФ отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами", - написал посол в соцсети X, упомянув принятое Россией решение отправить самолеты и спасателей для тушения пожара.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас
Вчера, 04:37
Ранее МЧС РФ сообщило, что направит иранский город Бендер-Аббас два самолета - амфибию Бе-200ЧС и Ил-76.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. При этом власти отвергли данные о том, что на месте взрыва могли быть какие-то вещества, предназначавшиеся для военных нужд. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Власти страны распорядились начать проверку.
Жертвами происшествия стали 40 человек, более 1240 пострадали.
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В иранском городе Бендер-Аббас возобновился пожар
Вчера, 14:09
 
В миреРоссияИранМоскваКазем ДжалалиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
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