https://ria.ru/20250427/portu--2013677472.html

Минобороны Ирана: в порту Бендер-Аббас не было военных товаров

Минобороны Ирана: в порту Бендер-Аббас не было военных товаров - РИА Новости, 27.04.2025

Минобороны Ирана: в порту Бендер-Аббас не было военных товаров

Товары военного назначения отсутствовали при взрыве и последовавшем за ним пожаре в иранском порту Бендер-Аббас, заявил официальный представитель минобороны... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T13:08:00+03:00

2025-04-27T13:08:00+03:00

2025-04-27T13:13:00+03:00

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

министерство обороны ирана

в мире

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ТЕГЕРАН, 27 апр – РИА Новости. Товары военного назначения отсутствовали при взрыве и последовавшем за ним пожаре в иранском порту Бендер-Аббас, заявил официальный представитель минобороны Ирана Реза Телайи-Ник. "В ходе расследования было выяснено, что в районе пожара (в иранском порту Бендер-Аббас – ред.) импортные или экспортные грузы военного назначения отсутствовали", - заявил Телайи-Ник, слова которого приводит иранский государственный телеканал IRIB.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту выросло до 28 человек, еще 1100 получили ранения.

https://ria.ru/20250426/vzryv-2013586059.html

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взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, министерство обороны ирана, в мире