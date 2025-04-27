Минобороны Ирана: в порту Бендер-Аббас не было военных товаров
Минобороны Ирана подтвердило, что в порту Бендер-Аббас не было военных товаров
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 27 апр – РИА Новости. Товары военного назначения отсутствовали при взрыве и последовавшем за ним пожаре в иранском порту Бендер-Аббас, заявил официальный представитель минобороны Ирана Реза Телайи-Ник.
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"В ходе расследования было выяснено, что в районе пожара (в иранском порту Бендер-Аббас – ред.) импортные или экспортные грузы военного назначения отсутствовали", - заявил Телайи-Ник, слова которого приводит иранский государственный телеканал IRIB.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту выросло до 28 человек, еще 1100 получили ранения.