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Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.04.2025
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки до 70 украинских военных, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщает в воскресенье Минобороны... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:11:00+03:00
2025-04-27T12:11:00+03:00
2025-04-27T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки до 70 украинских военных, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщает в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия, Безопасность
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области
МО РФ: группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области