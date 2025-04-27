https://ria.ru/20250427/porazhenie-2013673909.html

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.04.2025

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки до 70 украинских военных, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщает в воскресенье Минобороны... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T12:11:00+03:00

2025-04-27T12:11:00+03:00

2025-04-27T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки до 70 украинских военных, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщает в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, херсонская область , россия, безопасность