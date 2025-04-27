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В МВД Башкирии проверят видео, где женщина пинает собаку при ребенке - РИА Новости, 27.04.2025
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14:47 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/politsija-2013688059.html
В МВД Башкирии проверят видео, где женщина пинает собаку при ребенке
В МВД Башкирии проверят видео, где женщина пинает собаку при ребенке - РИА Новости, 27.04.2025
В МВД Башкирии проверят видео, где женщина пинает собаку при ребенке
Полиция проводит проверку после распространившегося видео в соцсетях, нам котором уфимка, пинает при ребенке маленькую собаку из-за пролитого стакана кофе,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:47:00+03:00
2025-04-27T14:47:00+03:00
происшествия
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УФА, 27 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку после распространившегося видео в соцсетях, нам котором уфимка, пинает при ребенке маленькую собаку из-за пролитого стакана кофе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Ряд Telegram-каналов опубликовали видео инцидента, зафиксированного камерой наблюдения в подъезде жилого дома. На кадрах видно, как женщина ведет небольшого размера собаку за поводок, в один момент она роняет стакан, громко матерится, несколько раз пинает собаку и говорит ребенку, что теперь придется идти за новым кофе. Женщина упрекает ребенка, что в пролитом кофе виновата его собака. На записи слышно, как происходящим возмущается жительница дома. Женщина отвечает, что это не ее дело и уходит вместе с ребенком и собакой. "Сообщение зарегистрировано в полиции в ходе мониторинга сети интернет. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - прокомментировали ситуацию РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции.
https://ria.ru/20250416/sobaka-2011502212.html
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
В МВД Башкирии проверят видео, где женщина пинает собаку при ребенке

Полиция проверяет видео, на котором уфимка пинает собаку из-за пролитого кофе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 27 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку после распространившегося видео в соцсетях, нам котором уфимка, пинает при ребенке маленькую собаку из-за пролитого стакана кофе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ряд Telegram-каналов опубликовали видео инцидента, зафиксированного камерой наблюдения в подъезде жилого дома. На кадрах видно, как женщина ведет небольшого размера собаку за поводок, в один момент она роняет стакан, громко матерится, несколько раз пинает собаку и говорит ребенку, что теперь придется идти за новым кофе. Женщина упрекает ребенка, что в пролитом кофе виновата его собака. На записи слышно, как происходящим возмущается жительница дома. Женщина отвечает, что это не ее дело и уходит вместе с ребенком и собакой.
"Сообщение зарегистрировано в полиции в ходе мониторинга сети интернет. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - прокомментировали ситуацию РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции.
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