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Москвичам рассказали, когда погода вернется к климатической норме - РИА Новости, 27.04.2025
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21:47 27.04.2025 (обновлено: 21:48 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/pogoda-2013734271.html
Москвичам рассказали, когда погода вернется к климатической норме
Москвичам рассказали, когда погода вернется к климатической норме - РИА Новости, 27.04.2025
Москвичам рассказали, когда погода вернется к климатической норме
Температура в Москве в пятницу вернется к климатической норме, она поднимется до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T21:47:00+03:00
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общество
москва
михаил леус
погода
россия
центр "фобос"
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Температура в Москве в пятницу вернется к климатической норме, она поднимется до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Второй день майских праздников порадует погодой. В пятницу над регионом расположится антициклон. Ожидается переменная облачность и без осадков, а температура составит плюс 13 - плюс 15, можно сказать, что температура вернется в рамки климатической нормы", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что выходные начнутся с возвращения дождей и с небольшого роста температуры.
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общество, москва, михаил леус, погода, россия, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Россия, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали, когда погода вернется к климатической норме

Синоптик Леус: температура в Москве вернется к климатической норме в пятницу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка на одной из аллей в Парке Горького в Москве
Девушка на одной из аллей в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка на одной из аллей в Парке Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Температура в Москве в пятницу вернется к климатической норме, она поднимется до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
"Второй день майских праздников порадует погодой. В пятницу над регионом расположится антициклон. Ожидается переменная облачность и без осадков, а температура составит плюс 13 - плюс 15, можно сказать, что температура вернется в рамки климатической нормы", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что выходные начнутся с возвращения дождей и с небольшого роста температуры.
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Вчера, 21:20
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогодаРоссияЦентр "Фобос"
 
 
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