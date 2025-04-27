https://ria.ru/20250427/pogoda-2013734271.html

Москвичам рассказали, когда погода вернется к климатической норме

Москвичам рассказали, когда погода вернется к климатической норме - РИА Новости, 27.04.2025

Москвичам рассказали, когда погода вернется к климатической норме

Температура в Москве в пятницу вернется к климатической норме, она поднимется до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T21:47:00+03:00

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общество

москва

михаил леус

погода

россия

центр "фобос"

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Температура в Москве в пятницу вернется к климатической норме, она поднимется до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Второй день майских праздников порадует погодой. В пятницу над регионом расположится антициклон. Ожидается переменная облачность и без осадков, а температура составит плюс 13 - плюс 15, можно сказать, что температура вернется в рамки климатической нормы", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что выходные начнутся с возвращения дождей и с небольшого роста температуры.

https://ria.ru/20250427/veter-2013731905.html

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