https://ria.ru/20250427/pogoda-2013732148.html
Москвичам рассказали о погоде 1 мая
Москвичам рассказали о погоде 1 мая - РИА Новости, 27.04.2025
Москвичам рассказали о погоде 1 мая
Дождливая погода и температура чуть выше плюс 10 градусов ожидается в Москве 1 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T21:25:00+03:00
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михаил леус
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дождливая погода и температура чуть выше плюс 10 градусов ожидается в Москве 1 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Не принесёт тепла и Первомай. Циклон с Прибалтики будет быстро смещаться в центр Европейской России и днём Москва окажется практически в его центральной части. Погода будет облачная и дождливая, а температура по-прежнему ниже нормы – днём лишь чуть выше плюс 10 градусов", - рассказал Леус.
https://ria.ru/20250427/pogoda-2013731236.html
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общество, москва, михаил леус, россия, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Россия, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде 1 мая
Синоптик Леус: 1 мая в Москве будет дождливо и температура чуть выше +10