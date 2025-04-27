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Москвичам рассказали о погоде 1 мая - РИА Новости, 27.04.2025
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21:25 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/pogoda-2013732148.html
Москвичам рассказали о погоде 1 мая
Москвичам рассказали о погоде 1 мая - РИА Новости, 27.04.2025
Москвичам рассказали о погоде 1 мая
Дождливая погода и температура чуть выше плюс 10 градусов ожидается в Москве 1 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T21:25:00+03:00
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общество
москва
михаил леус
россия
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дождливая погода и температура чуть выше плюс 10 градусов ожидается в Москве 1 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Не принесёт тепла и Первомай. Циклон с Прибалтики будет быстро смещаться в центр Европейской России и днём Москва окажется практически в его центральной части. Погода будет облачная и дождливая, а температура по-прежнему ниже нормы – днём лишь чуть выше плюс 10 градусов", - рассказал Леус.
https://ria.ru/20250427/pogoda-2013731236.html
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общество, москва, михаил леус, россия, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Россия, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде 1 мая

Синоптик Леус: 1 мая в Москве будет дождливо и температура чуть выше +10

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дождливая погода и температура чуть выше плюс 10 градусов ожидается в Москве 1 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
"Не принесёт тепла и Первомай. Циклон с Прибалтики будет быстро смещаться в центр Европейской России и днём Москва окажется практически в его центральной части. Погода будет облачная и дождливая, а температура по-прежнему ниже нормы – днём лишь чуть выше плюс 10 градусов", - рассказал Леус.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Температура в Москве снова может опуститься до нуля
Вчера, 21:13
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусРоссияПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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