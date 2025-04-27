https://ria.ru/20250427/pogoda-2013732148.html

Москвичам рассказали о погоде 1 мая

Москвичам рассказали о погоде 1 мая - РИА Новости, 27.04.2025

Москвичам рассказали о погоде 1 мая

Дождливая погода и температура чуть выше плюс 10 градусов ожидается в Москве 1 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T21:25:00+03:00

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общество

москва

михаил леус

россия

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дождливая погода и температура чуть выше плюс 10 градусов ожидается в Москве 1 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Не принесёт тепла и Первомай. Циклон с Прибалтики будет быстро смещаться в центр Европейской России и днём Москва окажется практически в его центральной части. Погода будет облачная и дождливая, а температура по-прежнему ниже нормы – днём лишь чуть выше плюс 10 градусов", - рассказал Леус.

https://ria.ru/20250427/pogoda-2013731236.html

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общество, москва, михаил леус, россия, погода, центр "фобос"