Поддубный рассказал о битве России с глобализмом в Курской области
Поддубный: РФ вели битву в Курской области не только с ВСУ, но и с глобалистами
Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 27 апр — РИА Новости. Армия сражалась в Курской области не только с Украиной, но и с теми странами, которые представляют блок глобалистов и стремятся нанести поражение Москве, заявил РИА Новости Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
"Вот что еще важно отметить: вся мощь разведывательного сообщества западного мира работала в пользу формирований киевского режима. ВПК, военно-промышленный комплекс стран НАТО, косвенное участие принимали страны, которые поддерживают киевский режим. То есть это была битва не только против Украины — это была битва против, если хотите, всех глобалистов, которые сейчас до сих пор хотят нанести военное поражение России и разрушить нашу страну. Надо смотреть вот так, глобально, на то, что происходило 264 дня в Курской области", — сказал собеседник агентства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Горналь в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Горналь в Курской области
По его словам, российские войска действовали решительно и неотвратимо, победили врага умением и военной хитростью: "Одна операция "Труба" чего стоит".
Журналист с первых дней освещал боевые действия в регионе. В начале августа он получил тяжелые ранения при ударе дрона ВСУ, однако смог остановить попутную машину и добраться до врачей. После лечения военкор вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре 2024 года Поддубного удостоили звания "Герой России" за мужество и героизм при исполнении служебного долга.
В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области, последним на территории региона бойцы взяли село Горналь.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.
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