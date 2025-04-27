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Поддубный рассказал о битве России с глобализмом в Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 27.04.2025 (обновлено: 15:43 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/poddubnyj-2013650725.html
Поддубный рассказал о битве России с глобализмом в Курской области
Поддубный рассказал о битве России с глобализмом в Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
Поддубный рассказал о битве России с глобализмом в Курской области
Армия сражалась в Курской области не только с Украиной, но и с теми странами, которые представляют блок глобалистов и стремятся нанести поражение Москве, заявил РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T06:26:00+03:00
2025-04-27T15:43:00+03:00
россия
курская область
украина
евгений поддубный
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
владимир путин
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БЕЙРУТ, 27 апр — РИА Новости. Армия сражалась в Курской области не только с Украиной, но и с теми странами, которые представляют блок глобалистов и стремятся нанести поражение Москве, заявил РИА Новости Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный."Вот что еще важно отметить: вся мощь разведывательного сообщества западного мира работала в пользу формирований киевского режима. ВПК, военно-промышленный комплекс стран НАТО, косвенное участие принимали страны, которые поддерживают киевский режим. То есть это была битва не только против Украины — это была битва против, если хотите, всех глобалистов, которые сейчас до сих пор хотят нанести военное поражение России и разрушить нашу страну. Надо смотреть вот так, глобально, на то, что происходило 264 дня в Курской области", — сказал собеседник агентства.По его словам, российские войска действовали решительно и неотвратимо, победили врага умением и военной хитростью: "Одна операция "Труба" чего стоит".Журналист с первых дней освещал боевые действия в регионе. В начале августа он получил тяжелые ранения при ударе дрона ВСУ, однако смог остановить попутную машину и добраться до врачей. После лечения военкор вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре 2024 года Поддубного удостоили звания "Герой России" за мужество и героизм при исполнении служебного долга.В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области, последним на территории региона бойцы взяли село Горналь.Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.
https://ria.ru/20250427/poddubnyy-2013648926.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, украина, евгений поддубный, вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин
Россия, Курская область, Украина, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Поддубный рассказал о битве России с глобализмом в Курской области

Поддубный: РФ вели битву в Курской области не только с ВСУ, но и с глобалистами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 27 апр — РИА Новости. Армия сражалась в Курской области не только с Украиной, но и с теми странами, которые представляют блок глобалистов и стремятся нанести поражение Москве, заявил РИА Новости Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
"Вот что еще важно отметить: вся мощь разведывательного сообщества западного мира работала в пользу формирований киевского режима. ВПК, военно-промышленный комплекс стран НАТО, косвенное участие принимали страны, которые поддерживают киевский режим. То есть это была битва не только против Украины — это была битва против, если хотите, всех глобалистов, которые сейчас до сих пор хотят нанести военное поражение России и разрушить нашу страну. Надо смотреть вот так, глобально, на то, что происходило 264 дня в Курской области", — сказал собеседник агентства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Горналь в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Горналь в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Горналь в Курской области
По его словам, российские войска действовали решительно и неотвратимо, победили врага умением и военной хитростью: "Одна операция "Труба" чего стоит".
Журналист с первых дней освещал боевые действия в регионе. В начале августа он получил тяжелые ранения при ударе дрона ВСУ, однако смог остановить попутную машину и добраться до врачей. После лечения военкор вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре 2024 года Поддубного удостоили звания "Герой России" за мужество и героизм при исполнении служебного долга.
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Поддубный рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
Вчера, 05:34
В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области, последним на территории региона бойцы взяли село Горналь.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаЕвгений ПоддубныйВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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