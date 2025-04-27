https://ria.ru/20250427/poddubnyj-2013650725.html

Поддубный рассказал о битве России с глобализмом в Курской области

Поддубный рассказал о битве России с глобализмом в Курской области - РИА Новости, 27.04.2025

Поддубный рассказал о битве России с глобализмом в Курской области

Армия сражалась в Курской области не только с Украиной, но и с теми странами, которые представляют блок глобалистов и стремятся нанести поражение Москве, заявил РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T06:26:00+03:00

2025-04-27T06:26:00+03:00

2025-04-27T15:43:00+03:00

россия

курская область

украина

евгений поддубный

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

владимир путин

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БЕЙРУТ, 27 апр — РИА Новости. Армия сражалась в Курской области не только с Украиной, но и с теми странами, которые представляют блок глобалистов и стремятся нанести поражение Москве, заявил РИА Новости Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный."Вот что еще важно отметить: вся мощь разведывательного сообщества западного мира работала в пользу формирований киевского режима. ВПК, военно-промышленный комплекс стран НАТО, косвенное участие принимали страны, которые поддерживают киевский режим. То есть это была битва не только против Украины — это была битва против, если хотите, всех глобалистов, которые сейчас до сих пор хотят нанести военное поражение России и разрушить нашу страну. Надо смотреть вот так, глобально, на то, что происходило 264 дня в Курской области", — сказал собеседник агентства.По его словам, российские войска действовали решительно и неотвратимо, победили врага умением и военной хитростью: "Одна операция "Труба" чего стоит".Журналист с первых дней освещал боевые действия в регионе. В начале августа он получил тяжелые ранения при ударе дрона ВСУ, однако смог остановить попутную машину и добраться до врачей. После лечения военкор вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре 2024 года Поддубного удостоили звания "Герой России" за мужество и героизм при исполнении служебного долга.В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области, последним на территории региона бойцы взяли село Горналь.Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.

https://ria.ru/20250427/poddubnyy-2013648926.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, евгений поддубный, вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин