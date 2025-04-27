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На Russpass представили подборку маршрутов по Москве к юбилею Победы - РИА Новости, 27.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:30 27.04.2025 (обновлено: 12:31 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/podborka-2013674968.html
На Russpass представили подборку маршрутов по Москве к юбилею Победы
На Russpass представили подборку маршрутов по Москве к юбилею Победы - РИА Новости, 27.04.2025
На Russpass представили подборку маршрутов по Москве к юбилею Победы
Подборку маршрутов по Москве к 80-летию Победы представили на туристическом сервисе Russpass в разделе "Весна в Москве", сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:30:00+03:00
2025-04-27T12:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
музей победы
зарядье
наталья сергунина
москва
ссср
кенигсберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005681238_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_bf1c7c59ecf0b9d902dd403562e90612.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подборку маршрутов по Москве к 80-летию Победы представили на туристическом сервисе Russpass в разделе "Весна в Москве", сообщили журналистам в пресс-службе столичного комитета по туризму. "В разделе "Весна в Москве" туристического сервиса Russpass появилась подборка рекомендаций и маршрутов на майские праздники. Основная их часть посвящена 80-летию Победы", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что один из центральных маршрутов в разделе — "Память сильнее времени: 80 лет Великой Победе". Он включает Александровский сад и Могилу Неизвестного Солдата, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, обелиск "Москва — город-герой" на площади Дорогомиловская Застава и "разорванный" дом на Моховой улице. "В подборку вошла музейная прогулка "История Великой Победы", участники которой посетят три крупные локации. Первая - филиал Музея Победы — музей "Главные оружейные реликвии армии" ("Г. О. Р. А.")", - добавили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что в музее размещены коллекционные и раритетные образцы вооружений армий СССР и других стран. Вторая остановка - Государственный музей обороны Москвы, где под открытым небом можно увидеть артиллерийские орудия времен ВОВ. "Третья точка - музей "Моторы войны", который собрал самую большую в мире коллекцию колесной военной техники. Некоторые экспонаты существуют в единственном экземпляре", - подчеркнули в пресс-службе. В ведомстве рассказали, что всех желающих также ждут и в парке "Зарядье", где до 11 мая работает выставка "Весна Победы". Материалы для нее предоставили девять музеев и архивов. Это кадры хроники, снимки и воспоминания операторов и фотокорреспондентов, описывающие последние месяцы войны: взятие Кенигсберга и Берлина, освобождение Братиславы, Вены и Праги, капитуляцию Германии. "Маршрут "О героях былых времен: прогулка от Поклонной горы к Центральному музею Вооруженных сил" включает в себя множество мест в разных округах города, посвященных солдатам, ополченцам, труженикам тыла. Основная точка - почти 142-метровый монумент Победы, он считается самым высоким памятником столицы", - добавили в пресс-службе. "Жителям и гостям столицы предлагают побывать на выставках в честь 9 Мая в музеях и парках, пройтись по историческим местам, сохранившим память о Великой Отечественной войне, и узнать о подвигах защитников Родины", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводят в пресс-службе.
https://ria.ru/20250426/aktsiya--2013601100.html
https://ria.ru/20250426/premera-2013535002.html
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москва
ссср
кенигсберг
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80-летие победы в великой отечественной войне, музей победы, зарядье, наталья сергунина, москва, ссср, кенигсберг
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Музей Победы, Зарядье, Наталья Сергунина, Москва, СССР, Кенигсберг
На Russpass представили подборку маршрутов по Москве к юбилею Победы

Подборку маршрутов по Москве к 80-летию Победы представили на Russpass

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подборку маршрутов по Москве к 80-летию Победы представили на туристическом сервисе Russpass в разделе "Весна в Москве", сообщили журналистам в пресс-службе столичного комитета по туризму.
"В разделе "Весна в Москве" туристического сервиса Russpass появилась подборка рекомендаций и маршрутов на майские праздники. Основная их часть посвящена 80-летию Победы", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что один из центральных маршрутов в разделе — "Память сильнее времени: 80 лет Великой Победе". Он включает Александровский сад и Могилу Неизвестного Солдата, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, обелиск "Москва — город-герой" на площади Дорогомиловская Застава и "разорванный" дом на Моховой улице.
"В подборку вошла музейная прогулка "История Великой Победы", участники которой посетят три крупные локации. Первая - филиал Музея Победы — музей "Главные оружейные реликвии армии" ("Г. О. Р. А.")", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что в музее размещены коллекционные и раритетные образцы вооружений армий СССР и других стран. Вторая остановка - Государственный музей обороны Москвы, где под открытым небом можно увидеть артиллерийские орудия времен ВОВ.
"Третья точка - музей "Моторы войны", который собрал самую большую в мире коллекцию колесной военной техники. Некоторые экспонаты существуют в единственном экземпляре", - подчеркнули в пресс-службе.
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В ведомстве рассказали, что всех желающих также ждут и в парке "Зарядье", где до 11 мая работает выставка "Весна Победы". Материалы для нее предоставили девять музеев и архивов. Это кадры хроники, снимки и воспоминания операторов и фотокорреспондентов, описывающие последние месяцы войны: взятие Кенигсберга и Берлина, освобождение Братиславы, Вены и Праги, капитуляцию Германии.
"Маршрут "О героях былых времен: прогулка от Поклонной горы к Центральному музею Вооруженных сил" включает в себя множество мест в разных округах города, посвященных солдатам, ополченцам, труженикам тыла. Основная точка - почти 142-метровый монумент Победы, он считается самым высоким памятником столицы", - добавили в пресс-службе.
"Жителям и гостям столицы предлагают побывать на выставках в честь 9 Мая в музеях и парках, пройтись по историческим местам, сохранившим память о Великой Отечественной войне, и узнать о подвигах защитников Родины", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводят в пресс-службе.
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