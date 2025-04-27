На Russpass представили подборку маршрутов по Москве к юбилею Победы
Подборку маршрутов по Москве к 80-летию Победы представили на Russpass
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подборку маршрутов по Москве к 80-летию Победы представили на туристическом сервисе Russpass в разделе "Весна в Москве", сообщили журналистам в пресс-службе столичного комитета по туризму.
"В разделе "Весна в Москве" туристического сервиса Russpass появилась подборка рекомендаций и маршрутов на майские праздники. Основная их часть посвящена 80-летию Победы", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что один из центральных маршрутов в разделе — "Память сильнее времени: 80 лет Великой Победе". Он включает Александровский сад и Могилу Неизвестного Солдата, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, обелиск "Москва — город-герой" на площади Дорогомиловская Застава и "разорванный" дом на Моховой улице.
"В подборку вошла музейная прогулка "История Великой Победы", участники которой посетят три крупные локации. Первая - филиал Музея Победы — музей "Главные оружейные реликвии армии" ("Г. О. Р. А.")", - добавили в пресс-службе.
"Третья точка - музей "Моторы войны", который собрал самую большую в мире коллекцию колесной военной техники. Некоторые экспонаты существуют в единственном экземпляре", - подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что всех желающих также ждут и в парке "Зарядье", где до 11 мая работает выставка "Весна Победы". Материалы для нее предоставили девять музеев и архивов. Это кадры хроники, снимки и воспоминания операторов и фотокорреспондентов, описывающие последние месяцы войны: взятие Кенигсберга и Берлина, освобождение Братиславы, Вены и Праги, капитуляцию Германии.
"Маршрут "О героях былых времен: прогулка от Поклонной горы к Центральному музею Вооруженных сил" включает в себя множество мест в разных округах города, посвященных солдатам, ополченцам, труженикам тыла. Основная точка - почти 142-метровый монумент Победы, он считается самым высоким памятником столицы", - добавили в пресс-службе.
"Жителям и гостям столицы предлагают побывать на выставках в честь 9 Мая в музеях и парках, пройтись по историческим местам, сохранившим память о Великой Отечественной войне, и узнать о подвигах защитников Родины", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводят в пресс-службе.