https://ria.ru/20250427/peskov-2013681102.html

В Кремле рассказали об отношениях с ближневосточными странами

В Кремле рассказали об отношениях с ближневосточными странами - РИА Новости, 27.04.2025

В Кремле рассказали об отношениях с ближневосточными странами

У России прекрасные отношения с Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и ОАЭ, эти страны проявляют интерес к ней, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T13:34:00+03:00

2025-04-27T13:34:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. У России прекрасные отношения с Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и ОАЭ, эти страны проявляют интерес к ней, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."С Катаром у нас прекрасные отношения, с Оманом очень широкие перспективы, Саудовская Аравия и Эмираты – это все страны, которые действительно проявляют интерес к нам", – сообщил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250427/peskov-2013680521.html

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