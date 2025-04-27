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В Кремле рассказали об отношениях с ближневосточными странами
В Кремле рассказали об отношениях с ближневосточными странами - РИА Новости, 27.04.2025
В Кремле рассказали об отношениях с ближневосточными странами
У России прекрасные отношения с Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и ОАЭ, эти страны проявляют интерес к ней, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:34:00+03:00
2025-04-27T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. У России прекрасные отношения с Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и ОАЭ, эти страны проявляют интерес к ней, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."С Катаром у нас прекрасные отношения, с Оманом очень широкие перспективы, Саудовская Аравия и Эмираты – это все страны, которые действительно проявляют интерес к нам", – сообщил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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россия, оман, оаэ, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, катар
Россия, Оман, ОАЭ, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Катар
В Кремле рассказали об отношениях с ближневосточными странами
Песков: у РФ прекрасные отношения с Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и ОАЭ