Рейтинг@Mail.ru
В храмах Курской области прозвучал победный перезвон - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:30 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/perezvon-2013691562.html
В храмах Курской области прозвучал победный перезвон
В храмах Курской области прозвучал победный перезвон - РИА Новости, 27.04.2025
В храмах Курской области прозвучал победный перезвон
Победный перезвон во всех храмах и церквях Курской области прозвучал в конце богослужений в воскресенье - в честь освобождения региона от ВСУ, сообщил врио... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:30:00+03:00
2025-04-27T15:30:00+03:00
религия
курская область
россия
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005338385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b137e0bb864cb3df9f1bcb6669a8b2e.jpg
КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Победный перезвон во всех храмах и церквях Курской области прозвучал в конце богослужений в воскресенье - в честь освобождения региона от ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. "Благодарственный победный перезвон по всей Курской области. Колокола всех храмов и церквей региона возвещают о долгожданном разгроме врага на нашей земле! Окончание пасхальной недели - лучшее время для этого дня, которого так сильно ждали не только наши жители, но и вся страна!", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что тоже принял участие в торжественном богослужении. "Владыка в честь разгрома врага в Курской области благословил провести благодарственные молебны во всех храмах и церквях региона. Как сказал митрополит Курский и Рыльский Герман, каждый приближал этот долгожданный, важный и исторический день - и делами, и молитвами. Он назвал его малым Днем Победы для всей Курской земли!", - добавил Хинштейн. По словам врио губернатора, память принесших свободу в курский регион воинов РФ необходимо чтить. "С любовью и благоговением нам нужно вспоминать и чтить память наших воинов, принёсших на Курскую землю свободу. Царствия Небесного тем, кто отдал жизнь ради этого долгожданного часа. После богослужений раздался долгий колокольный перезвон, всем своим звуком донося до каждого - наша Победа близко!", - отметил он.
https://ria.ru/20250427/doklad-2013668606.html
https://ria.ru/20250426/vsu-2013625919.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005338385_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68c5c2332d2d1d601141c17e6d3febdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Религия, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В храмах Курской области прозвучал победный перезвон

Хинштейн: во всех храмах и церквях Курской области прогремел победный перезвон

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦерковь Илии Пророка в освобожденной Судже
Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Победный перезвон во всех храмах и церквях Курской области прозвучал в конце богослужений в воскресенье - в честь освобождения региона от ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Путину доложили, что оставшихся боевиков ВСУ в Курской области уничтожат
Вчера, 11:07
"Благодарственный победный перезвон по всей Курской области. Колокола всех храмов и церквей региона возвещают о долгожданном разгроме врага на нашей земле! Окончание пасхальной недели - лучшее время для этого дня, которого так сильно ждали не только наши жители, но и вся страна!", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что тоже принял участие в торжественном богослужении.
"Владыка в честь разгрома врага в Курской области благословил провести благодарственные молебны во всех храмах и церквях региона. Как сказал митрополит Курский и Рыльский Герман, каждый приближал этот долгожданный, важный и исторический день - и делами, и молитвами. Он назвал его малым Днем Победы для всей Курской земли!", - добавил Хинштейн.
По словам врио губернатора, память принесших свободу в курский регион воинов РФ необходимо чтить. "С любовью и благоговением нам нужно вспоминать и чтить память наших воинов, принёсших на Курскую землю свободу. Царствия Небесного тем, кто отдал жизнь ради этого долгожданного часа. После богослужений раздался долгий колокольный перезвон, всем своим звуком донося до каждого - наша Победа близко!", - отметил он.
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа Ахмат МО РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"СМИ об этом молчат": на Западе сделали резкое заявление о Курской области
26 апреля, 21:19
 
РелигияКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала