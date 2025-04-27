https://ria.ru/20250427/perezvon-2013691562.html

В храмах Курской области прозвучал победный перезвон

В храмах Курской области прозвучал победный перезвон - РИА Новости, 27.04.2025

В храмах Курской области прозвучал победный перезвон

Победный перезвон во всех храмах и церквях Курской области прозвучал в конце богослужений в воскресенье - в честь освобождения региона от ВСУ, сообщил врио... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:30:00+03:00

2025-04-27T15:30:00+03:00

2025-04-27T15:30:00+03:00

религия

курская область

россия

александр хинштейн

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Победный перезвон во всех храмах и церквях Курской области прозвучал в конце богослужений в воскресенье - в честь освобождения региона от ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. "Благодарственный победный перезвон по всей Курской области. Колокола всех храмов и церквей региона возвещают о долгожданном разгроме врага на нашей земле! Окончание пасхальной недели - лучшее время для этого дня, которого так сильно ждали не только наши жители, но и вся страна!", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что тоже принял участие в торжественном богослужении. "Владыка в честь разгрома врага в Курской области благословил провести благодарственные молебны во всех храмах и церквях региона. Как сказал митрополит Курский и Рыльский Герман, каждый приближал этот долгожданный, важный и исторический день - и делами, и молитвами. Он назвал его малым Днем Победы для всей Курской земли!", - добавил Хинштейн. По словам врио губернатора, память принесших свободу в курский регион воинов РФ необходимо чтить. "С любовью и благоговением нам нужно вспоминать и чтить память наших воинов, принёсших на Курскую землю свободу. Царствия Небесного тем, кто отдал жизнь ради этого долгожданного часа. После богослужений раздался долгий колокольный перезвон, всем своим звуком донося до каждого - наша Победа близко!", - отметил он.

https://ria.ru/20250427/doklad-2013668606.html

https://ria.ru/20250426/vsu-2013625919.html

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курская область, россия, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины