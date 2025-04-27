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В Египте оценили возможность переговоров России и Украины - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:41 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/peregovory-2013642324.html
В Египте оценили возможность переговоров России и Украины
В Египте оценили возможность переговоров России и Украины - РИА Новости, 27.04.2025
В Египте оценили возможность переговоров России и Украины
Россия имеет право вести переговоры с Украиной без предварительных условий, заявил РИА Новости генеральный секретарь египетского Центра политических и... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T01:41:00+03:00
2025-04-27T01:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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КАИР, 27 апр - РИА Новости. Россия имеет право вести переговоры с Украиной без предварительных условий, заявил РИА Новости генеральный секретарь египетского Центра политических и стратегических исследований имени аль-Фараби Мухтар Гобаши. "Разговоры Украины о навязывании предварительных условий для переговоров бесполезны и неприемлемы. Украина не сможет воевать с Россией в предстоящие годы, особенно после боев в Курской области, где, по некоторым сообщениям, погибли 75 тысяч украинских солдат. США поддерживают российскую сторону в этом вопросе и начали понимать при (президенте США Дональде - ред.) Трампе, что война на Украине иссушает ресурсы США и западного мира", - отметил Гобаши. По его мнению, право России - не вести переговоры при наличии предварительных условий и не покидать какие-либо территории. "Зеленский должен заплатить цену за свое следование Западу в этой войне", - добавил эксперт. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250427/tramp-2013642113.html
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в мире, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США
В Египте оценили возможность переговоров России и Украины

Эксперт Гобаши: Россия имеет право вести переговоры без предварительных условий

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КАИР, 27 апр - РИА Новости. Россия имеет право вести переговоры с Украиной без предварительных условий, заявил РИА Новости генеральный секретарь египетского Центра политических и стратегических исследований имени аль-Фараби Мухтар Гобаши.
"Разговоры Украины о навязывании предварительных условий для переговоров бесполезны и неприемлемы. Украина не сможет воевать с Россией в предстоящие годы, особенно после боев в Курской области, где, по некоторым сообщениям, погибли 75 тысяч украинских солдат. США поддерживают российскую сторону в этом вопросе и начали понимать при (президенте США Дональде - ред.) Трампе, что война на Украине иссушает ресурсы США и западного мира", - отметил Гобаши.
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01:34
По его мнению, право России - не вести переговоры при наличии предварительных условий и не покидать какие-либо территории.
"Зеленский должен заплатить цену за свое следование Западу в этой войне", - добавил эксперт.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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Вчера, 04:14
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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25 апреля, 16:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСША
 
 
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