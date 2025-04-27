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Россиянам назвали два способа увеличить пенсию - РИА Новости, 27.04.2025
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02:15 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/pensiya-2013638688.html
Россиянам назвали два способа увеличить пенсию
Россиянам назвали два способа увеличить пенсию - РИА Новости, 27.04.2025
Россиянам назвали два способа увеличить пенсию
Россияне могут увеличить пенсию, если выйдут на заслуженный отдых позже установленного срока или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Об это... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T02:15:00+03:00
2025-04-27T02:15:00+03:00
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
общество
россия
пенсии
деньги
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россияне могут увеличить пенсию, если выйдут на заслуженный отдых позже установленного срока или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Об это агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.По его словам, при выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза.Если ежемесячный доход позволяет, можно увеличить размер выплат за счет участия в программе долгосрочных сбережений. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы."Государство готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесенные средства. Если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода", — пояснил Виноградов.И, наконец, пенсионные баллы можно докупить, обратившись в Социальный фонд, заключил он.
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вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), общество, россия, пенсии, деньги
Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Общество, Россия, Пенсии, Деньги
Россиянам назвали два способа увеличить пенсию

Профессор Виноградов: увеличить пенсию можно при выходе на нее на 10 лет позже

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россияне могут увеличить пенсию, если выйдут на заслуженный отдых позже установленного срока или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Об это агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По его словам, при выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза.
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Если ежемесячный доход позволяет, можно увеличить размер выплат за счет участия в программе долгосрочных сбережений. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы.
«
"Государство готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесенные средства. Если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода", — пояснил Виноградов.
И, наконец, пенсионные баллы можно докупить, обратившись в Социальный фонд, заключил он.
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