https://ria.ru/20250427/pensiya-2013638688.html

Россиянам назвали два способа увеличить пенсию

Россиянам назвали два способа увеличить пенсию - РИА Новости, 27.04.2025

Россиянам назвали два способа увеличить пенсию

Россияне могут увеличить пенсию, если выйдут на заслуженный отдых позже установленного срока или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Об это... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T02:15:00+03:00

2025-04-27T02:15:00+03:00

2025-04-27T02:15:00+03:00

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

общество

россия

пенсии

деньги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_1665e12f9f8c01541af00c7efffd420d.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россияне могут увеличить пенсию, если выйдут на заслуженный отдых позже установленного срока или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Об это агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.По его словам, при выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза.Если ежемесячный доход позволяет, можно увеличить размер выплат за счет участия в программе долгосрочных сбережений. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы."Государство готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесенные средства. Если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода", — пояснил Виноградов.И, наконец, пенсионные баллы можно докупить, обратившись в Социальный фонд, заключил он.

https://ria.ru/20250419/rabota-2012210583.html

https://ria.ru/20250410/vyplaty-2010358693.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), общество, россия, пенсии, деньги