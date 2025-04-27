В Париже проходит акция против участия Франции в конфликте на Украине
Демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине проходит в Париже
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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки западных войск на поддержку Киева проходит в воскресенье в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, организованная партией "Патриоты", стартовала в центре Парижа на площади Пале-Рояль, в ней участвуют несколько сотен граждан. Манифестанты держат национальные флаги Франции и плакаты: "Макрон, мы не будем умирать за Украину!". Участники держат растяжки: "За мир!" и выступают против политики французского президента.
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"Единственное решение - это отставка!", - скандируют демонстранты.
Манифестанты идут по центру города, миновали Лувр, прошлись по набережной Сены и перешли на другой берег для продолжения протестной акции.
"Это ради мира, мы не хотим войны на Украине, как и (президент США Дональд - ред.) Трамп. Нужно остановить убийства. Слишком много смертей с двух сторон. Это нужно прекратить. Мы ради мира, да здравствуйте мир, да здравствует любовь между людьми! И мы должны избавиться от людей, которые хотят войны", - объясняет один из демонстрантов свое участие в акции.
"Мы здесь, чтобы выступить против Макрона. Мы не глупые, мы знаем, что он делает это для того, чтобы спрятать свои грязные делишки, свой катастрофический результат", - рассказал агентству другой протестующий.
Как завил журналистам лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, сейчас наблюдаются усилия американского лидера Трампа по поиску мирного решения, которому противодействуют Макрон и "коалиция желающих", которые хотят подготовить отправку военного контингента на Украину и продолжают направлять средства на поддержание киевского режима в ущерб собственного населения. "Мы находимся в моменте, когда нужно склонить чашу весов в нужную сторону. Это мир или война. И мы, конечно, хотим склонить ее в сторону мира. Для этого нужно оказывать давление, потому что парламентарии не делают свою работу, поэтому нужную работу делаем мы с французами", - заявил Филиппо.
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Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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