https://ria.ru/20250427/pakistan-2013697382.html

КНР надеется, что Индия и Пакистан будут делать шаги к деэскалации ситуации

КНР надеется, что Индия и Пакистан будут делать шаги к деэскалации ситуации - РИА Новости, 27.04.2025

КНР надеется, что Индия и Пакистан будут делать шаги к деэскалации ситуации

Китай надеется, что Индия и Пакистан проявят сдержанность и будут способствовать деэскалации ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T16:04:00+03:00

2025-04-27T16:04:00+03:00

2025-04-27T16:04:00+03:00

ван и (политик)

китай

индия

пакистан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg

ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай надеется, что Индия и Пакистан проявят сдержанность и будут способствовать деэскалации ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром. "Китай выступает за скорейшее проведение беспристрастного расследования, конфликт не отвечает коренным интересам Индии и Пакистана и не способствует региональному миру и стабильности", - заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР. Он выразил надежду, что "обе стороны проявят сдержанность, будут двигаться навстречу друг другу и способствовать деэскалации ситуации". Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250427/pakistan-2013695629.html

китай

индия

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ван и (политик), китай, индия, пакистан, в мире