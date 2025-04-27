КНР надеется, что Индия и Пакистан будут делать шаги к деэскалации ситуации
Китай надеется, что Индия и Пакистан будут способствовать деэскалации ситуации
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай надеется, что Индия и Пакистан проявят сдержанность и будут способствовать деэскалации ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.
«
"Китай выступает за скорейшее проведение беспристрастного расследования, конфликт не отвечает коренным интересам Индии и Пакистана и не способствует региональному миру и стабильности", - заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.
Он выразил надежду, что "обе стороны проявят сдержанность, будут двигаться навстречу друг другу и способствовать деэскалации ситуации".
Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Террористическая организация, запрещенная в России