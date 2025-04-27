Рейтинг@Mail.ru
КНР надеется, что Индия и Пакистан будут делать шаги к деэскалации ситуации - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/pakistan-2013697382.html
КНР надеется, что Индия и Пакистан будут делать шаги к деэскалации ситуации
КНР надеется, что Индия и Пакистан будут делать шаги к деэскалации ситуации - РИА Новости, 27.04.2025
КНР надеется, что Индия и Пакистан будут делать шаги к деэскалации ситуации
Китай надеется, что Индия и Пакистан проявят сдержанность и будут способствовать деэскалации ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:04:00+03:00
2025-04-27T16:04:00+03:00
ван и (политик)
китай
индия
пакистан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай надеется, что Индия и Пакистан проявят сдержанность и будут способствовать деэскалации ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром. "Китай выступает за скорейшее проведение беспристрастного расследования, конфликт не отвечает коренным интересам Индии и Пакистана и не способствует региональному миру и стабильности", - заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР. Он выразил надежду, что "обе стороны проявят сдержанность, будут двигаться навстречу друг другу и способствовать деэскалации ситуации". Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250427/pakistan-2013695629.html
китай
индия
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ван и (политик), китай, индия, пакистан, в мире
Ван И (политик), Китай, Индия, Пакистан, В мире
КНР надеется, что Индия и Пакистан будут делать шаги к деэскалации ситуации

Китай надеется, что Индия и Пакистан будут способствовать деэскалации ситуации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай надеется, что Индия и Пакистан проявят сдержанность и будут способствовать деэскалации ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.
«
"Китай выступает за скорейшее проведение беспристрастного расследования, конфликт не отвечает коренным интересам Индии и Пакистана и не способствует региональному миру и стабильности", - заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.
Он выразил надежду, что "обе стороны проявят сдержанность, будут двигаться навстречу друг другу и способствовать деэскалации ситуации".
Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Китай поддержал Пакистан в защите его суверенитета и интересов безопасности
Вчера, 15:51
 
Ван И (политик)КитайИндияПакистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала