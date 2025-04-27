https://ria.ru/20250427/pakistan-2013695629.html

Китай поддержал Пакистан в защите его суверенитета и интересов безопасности

Китай поддержал Пакистан в защите его суверенитета и интересов безопасности - РИА Новости, 27.04.2025

Китай поддержал Пакистан в защите его суверенитета и интересов безопасности

Китай понимает закономерные опасения Пакистана в сфере безопасности и поддерживает Исламабад в защите его суверенитета и интересов безопасности, заявил министр... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:51:00+03:00

2025-04-27T15:51:00+03:00

2025-04-27T15:51:00+03:00

в мире

китай

пакистан

исламабад

ван и (политик)

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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай понимает закономерные опасения Пакистана в сфере безопасности и поддерживает Исламабад в защите его суверенитета и интересов безопасности, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром. "Китай внимательно следит за развитием нынешней ситуации. Борьба с терроризмом — общая обязанность всех стран мира. Китай всегда поддерживает Пакистан в его решительных действиях по борьбе с терроризмом", - заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР. Он подчеркнул, что Китай в полной мере понимает закономерные опасения Пакистана в сфере безопасности и поддерживает Исламабад в защите его суверенитета и интересов безопасности. Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html

китай

пакистан

исламабад

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в мире, китай, пакистан, исламабад, ван и (политик)