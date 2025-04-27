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Китай поддержал Пакистан в защите его суверенитета и интересов безопасности - РИА Новости, 27.04.2025
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15:51 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/pakistan-2013695629.html
Китай поддержал Пакистан в защите его суверенитета и интересов безопасности
Китай поддержал Пакистан в защите его суверенитета и интересов безопасности - РИА Новости, 27.04.2025
Китай поддержал Пакистан в защите его суверенитета и интересов безопасности
Китай понимает закономерные опасения Пакистана в сфере безопасности и поддерживает Исламабад в защите его суверенитета и интересов безопасности, заявил министр... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:51:00+03:00
2025-04-27T15:51:00+03:00
в мире
китай
пакистан
исламабад
ван и (политик)
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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай понимает закономерные опасения Пакистана в сфере безопасности и поддерживает Исламабад в защите его суверенитета и интересов безопасности, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром. "Китай внимательно следит за развитием нынешней ситуации. Борьба с терроризмом — общая обязанность всех стран мира. Китай всегда поддерживает Пакистан в его решительных действиях по борьбе с терроризмом", - заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР. Он подчеркнул, что Китай в полной мере понимает закономерные опасения Пакистана в сфере безопасности и поддерживает Исламабад в защите его суверенитета и интересов безопасности. Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html
китай
пакистан
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в мире, китай, пакистан, исламабад, ван и (политик)
В мире, Китай, Пакистан, Исламабад, Ван И (политик)
Китай поддержал Пакистан в защите его суверенитета и интересов безопасности

Ван И: КНР поддержала Пакистан в защите суверенитета и интересов безопасности

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай понимает закономерные опасения Пакистана в сфере безопасности и поддерживает Исламабад в защите его суверенитета и интересов безопасности, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.
«
"Китай внимательно следит за развитием нынешней ситуации. Борьба с терроризмом — общая обязанность всех стран мира. Китай всегда поддерживает Пакистан в его решительных действиях по борьбе с терроризмом", - заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.
Он подчеркнул, что Китай в полной мере понимает закономерные опасения Пакистана в сфере безопасности и поддерживает Исламабад в защите его суверенитета и интересов безопасности.
Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Пакистан назвал условие военных действий против Индии
Вчера, 03:22
 
В миреКитайПакистанИсламабадВан И (политик)
 
 
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