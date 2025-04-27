https://ria.ru/20250427/pakistan--2013699538.html

Пакистан будет поддерживать контакты с КНР по вопросу эскалации с Индией

Пакистан будет поддерживать контакты с КНР по вопросу эскалации с Индией - РИА Новости, 27.04.2025

Пакистан будет поддерживать контакты с КНР по вопросу эскалации с Индией

Пакистан будет поддерживать контакты с Китаем и миром по вопросу обострения отношений с Индией, заявил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T16:21:00+03:00

2025-04-27T16:21:00+03:00

2025-04-27T16:21:00+03:00

ван и (политик)

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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Пакистан будет поддерживать контакты с Китаем и миром по вопросу обострения отношений с Индией, заявил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И. В заявлении на сайте МИД КНР сообщается, что разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны, в ходе которого Дар проинформировал Ван И о последних событиях, связанных с напряженностью между Пакистаном и Индией в связи с террористическими атаками в Джамму и Кашмир. "Пакистан всегда решительно боролся с терроризмом и выступал против действий, которые могут привести к эскалации ситуации. Пакистан намерен зрело контролировать и управлять ситуацией, а также будет поддерживать взаимодействие с Китаем и международным сообществом", - указал Дар. Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html

https://ria.ru/20250425/indiya-2013365451.html

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ван и (политик), пакистан, китай, индия, в мире