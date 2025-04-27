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Пакистан будет поддерживать контакты с КНР по вопросу эскалации с Индией - РИА Новости, 27.04.2025
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16:21 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/pakistan--2013699538.html
Пакистан будет поддерживать контакты с КНР по вопросу эскалации с Индией
Пакистан будет поддерживать контакты с КНР по вопросу эскалации с Индией - РИА Новости, 27.04.2025
Пакистан будет поддерживать контакты с КНР по вопросу эскалации с Индией
Пакистан будет поддерживать контакты с Китаем и миром по вопросу обострения отношений с Индией, заявил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:21:00+03:00
2025-04-27T16:21:00+03:00
ван и (политик)
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в мире
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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Пакистан будет поддерживать контакты с Китаем и миром по вопросу обострения отношений с Индией, заявил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И. В заявлении на сайте МИД КНР сообщается, что разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны, в ходе которого Дар проинформировал Ван И о последних событиях, связанных с напряженностью между Пакистаном и Индией в связи с террористическими атаками в Джамму и Кашмир. "Пакистан всегда решительно боролся с терроризмом и выступал против действий, которые могут привести к эскалации ситуации. Пакистан намерен зрело контролировать и управлять ситуацией, а также будет поддерживать взаимодействие с Китаем и международным сообществом", - указал Дар. Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html
https://ria.ru/20250425/indiya-2013365451.html
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60
ван и (политик), пакистан, китай, индия, в мире
Ван И (политик), Пакистан, Китай, Индия, В мире
Пакистан будет поддерживать контакты с КНР по вопросу эскалации с Индией

Пакистан будет поддерживать контакты с КНР и миром по вопросу эскалации с Индией

© Flickr / JarjanПакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Flickr / Jarjan
Пакистан. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Пакистан будет поддерживать контакты с Китаем и миром по вопросу обострения отношений с Индией, заявил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И.
В заявлении на сайте МИД КНР сообщается, что разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны, в ходе которого Дар проинформировал Ван И о последних событиях, связанных с напряженностью между Пакистаном и Индией в связи с террористическими атаками в Джамму и Кашмир.
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Пакистан назвал условие военных действий против Индии
Вчера, 03:22
"Пакистан всегда решительно боролся с терроризмом и выступал против действий, которые могут привести к эскалации ситуации. Пакистан намерен зрело контролировать и управлять ситуацией, а также будет поддерживать взаимодействие с Китаем и международным сообществом", - указал Дар.
Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Граждане Пакистана покидают Индию через пограничный контрольно-пропускной пункт в Вагахе. 25 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
МВД Индии призвало выдворить всех граждан Пакистана
25 апреля, 11:42
 
Ван И (политик)ПакистанКитайИндияВ мире
 
 
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