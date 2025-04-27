Пакистан будет поддерживать контакты с КНР по вопросу эскалации с Индией
Пакистан будет поддерживать контакты с КНР и миром по вопросу эскалации с Индией
Пакистан. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Пакистан будет поддерживать контакты с Китаем и миром по вопросу обострения отношений с Индией, заявил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И.
В заявлении на сайте МИД КНР сообщается, что разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны, в ходе которого Дар проинформировал Ван И о последних событиях, связанных с напряженностью между Пакистаном и Индией в связи с террористическими атаками в Джамму и Кашмир.
"Пакистан всегда решительно боролся с терроризмом и выступал против действий, которые могут привести к эскалации ситуации. Пакистан намерен зрело контролировать и управлять ситуацией, а также будет поддерживать взаимодействие с Китаем и международным сообществом", - указал Дар.
Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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