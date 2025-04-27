https://ria.ru/20250427/ovchinskiy-2013641177.html

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ отметят 1 мая

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ отметят 1 мая - РИА Новости, 27.04.2025

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ отметят 1 мая

Для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ на первые майские праздники будет организована культурно-развлекательная программа, рассказал министр правительства... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T09:00:00+03:00

2025-04-27T09:00:00+03:00

2025-04-27T09:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ на первые майские праздники будет организована культурно-развлекательная программа, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Участие в программе бесплатное и не требует регистрации. С 1 по 4 мая в 12:10, 14:10 и 16:10 в павильоне будут проводиться обзорные экскурсии. "Такие мероприятия в павильоне “Макет Москвы” – это возможность изучить столицу и ее достопримечательности, не выходя из здания. Гости смогут познакомиться с городом с необычного ракурса и рассмотреть архитектурные особенности исторических объектов. На экскурсии расскажут об идее создания макета, радиально-кольцевой структуре столицы и почему Москва – город на семи холмах", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики. Кроме того, каждые 30 минут в зале будут транслировать светотехнические представления, отметил министр. В 12:40, 14:40 и 16:40 в павильоне будет проходить интерактивная викторина о Москве и ее истории. Кроме того, будет организовано музыкальные шоу, поэтические представления и шоу в формате караоке.Павильон "Макет Москвы" открыт для бесплатного посещения с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы