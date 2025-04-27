Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ отметят 1 мая
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" организуют празднование дня труда
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвыминистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ на первые майские праздники будет организована культурно-развлекательная программа, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Участие в программе бесплатное и не требует регистрации. С 1 по 4 мая в 12:10, 14:10 и 16:10 в павильоне будут проводиться обзорные экскурсии.
"Такие мероприятия в павильоне “Макет Москвы” – это возможность изучить столицу и ее достопримечательности, не выходя из здания. Гости смогут познакомиться с городом с необычного ракурса и рассмотреть архитектурные особенности исторических объектов. На экскурсии расскажут об идее создания макета, радиально-кольцевой структуре столицы и почему Москва – город на семи холмах", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Кроме того, каждые 30 минут в зале будут транслировать светотехнические представления, отметил министр.
В 12:40, 14:40 и 16:40 в павильоне будет проходить интерактивная викторина о Москве и ее истории. Кроме того, будет организовано музыкальные шоу, поэтические представления и шоу в формате караоке.
Павильон "Макет Москвы" открыт для бесплатного посещения с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.
Участие в программе бесплатное и не требует регистрации. С 1 по 4 мая в 12:10, 14:10 и 16:10 в павильоне будут проводиться обзорные экскурсии.
"Такие мероприятия в павильоне “Макет Москвы” – это возможность изучить столицу и ее достопримечательности, не выходя из здания. Гости смогут познакомиться с городом с необычного ракурса и рассмотреть архитектурные особенности исторических объектов. На экскурсии расскажут об идее создания макета, радиально-кольцевой структуре столицы и почему Москва – город на семи холмах", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Кроме того, каждые 30 минут в зале будут транслировать светотехнические представления, отметил министр.
В 12:40, 14:40 и 16:40 в павильоне будет проходить интерактивная викторина о Москве и ее истории. Кроме того, будет организовано музыкальные шоу, поэтические представления и шоу в формате караоке.
Павильон "Макет Москвы" открыт для бесплатного посещения с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.