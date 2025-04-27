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Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ отметят 1 мая - РИА Новости, 27.04.2025
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09:00 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/ovchinskiy-2013641177.html
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ отметят 1 мая
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ отметят 1 мая - РИА Новости, 27.04.2025
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ отметят 1 мая
Для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ на первые майские праздники будет организована культурно-развлекательная программа, рассказал министр правительства... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:00:00+03:00
2025-04-27T09:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ на первые майские праздники будет организована культурно-развлекательная программа, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Участие в программе бесплатное и не требует регистрации. С 1 по 4 мая в 12:10, 14:10 и 16:10 в павильоне будут проводиться обзорные экскурсии. "Такие мероприятия в павильоне “Макет Москвы” – это возможность изучить столицу и ее достопримечательности, не выходя из здания. Гости смогут познакомиться с городом с необычного ракурса и рассмотреть архитектурные особенности исторических объектов. На экскурсии расскажут об идее создания макета, радиально-кольцевой структуре столицы и почему Москва – город на семи холмах", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики. Кроме того, каждые 30 минут в зале будут транслировать светотехнические представления, отметил министр. В 12:40, 14:40 и 16:40 в павильоне будет проходить интерактивная викторина о Москве и ее истории. Кроме того, будет организовано музыкальные шоу, поэтические представления и шоу в формате караоке.Павильон "Макет Москвы" открыт для бесплатного посещения с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ отметят 1 мая

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" организуют празднование дня труда

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвыминистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ на первые майские праздники будет организована культурно-развлекательная программа, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Участие в программе бесплатное и не требует регистрации. С 1 по 4 мая в 12:10, 14:10 и 16:10 в павильоне будут проводиться обзорные экскурсии.

"Такие мероприятия в павильоне “Макет Москвы” – это возможность изучить столицу и ее достопримечательности, не выходя из здания. Гости смогут познакомиться с городом с необычного ракурса и рассмотреть архитектурные особенности исторических объектов. На экскурсии расскажут об идее создания макета, радиально-кольцевой структуре столицы и почему Москва – город на семи холмах", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Кроме того, каждые 30 минут в зале будут транслировать светотехнические представления, отметил министр.

В 12:40, 14:40 и 16:40 в павильоне будет проходить интерактивная викторина о Москве и ее истории. Кроме того, будет организовано музыкальные шоу, поэтические представления и шоу в формате караоке.

Павильон "Макет Москвы" открыт для бесплатного посещения с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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