Овчинский: в Обручевском районе продолжается возведение дома по реновации
Овчинский: в Москве на улице Гарибальди возводится дом в рамках реновации
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. На улице Гарибальди в Москве продолжается возведение нового дома в рамках программы реновации, на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Обручевский ведется строительство дома по программе реновации площадью 32 тысячи квадратных метров. Новостройка будет состоять из двух корпусов, в каждом из которых предусмотрено по две секции. В жилом комплексе планируется подготовить 300 квартир с готовой улучшенной отделкой по столичным стандартам", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
На данном этапе ведутся устройство наружных и внутренних инженерных сетей, фасадные и отделочные работы. Сама новостройка расположится на улице Гарибальди, 26. Как отметил министр, рядом с ней находится станция метро “Новые Черемушки”, Воронцовский парк, объекты здравоохранения и учебные заведения.
По словам Овчинского, три квартиры будут адаптированы для маломобильных жильцов. Придомовая территория будет благоустроена и озеленена.
Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переселении в рамках программы реновации в Тимирязевском районе Москвы.
"В районе Обручевский ведется строительство дома по программе реновации площадью 32 тысячи квадратных метров. Новостройка будет состоять из двух корпусов, в каждом из которых предусмотрено по две секции. В жилом комплексе планируется подготовить 300 квартир с готовой улучшенной отделкой по столичным стандартам", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
На данном этапе ведутся устройство наружных и внутренних инженерных сетей, фасадные и отделочные работы. Сама новостройка расположится на улице Гарибальди, 26. Как отметил министр, рядом с ней находится станция метро “Новые Черемушки”, Воронцовский парк, объекты здравоохранения и учебные заведения.
По словам Овчинского, три квартиры будут адаптированы для маломобильных жильцов. Придомовая территория будет благоустроена и озеленена.
Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переселении в рамках программы реновации в Тимирязевском районе Москвы.