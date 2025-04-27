https://ria.ru/20250427/otstuplenie-2013649508.html

Украинские нацбатальоны при отступлении идут на крайние меры

Украинские нацбатальоны при отступлении идут на крайние меры - РИА Новости, 27.04.2025

Украинские нацбатальоны при отступлении идут на крайние меры

Боевики украинских нацбатальонов при отступлении из населенных пунктов, не разбираясь, убивают всех, рассказал РИА Новости военнослужащий 39-й гвардейской... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T05:49:00+03:00

2025-04-27T05:49:00+03:00

2025-04-27T11:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg

ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов при отступлении из населенных пунктов, не разбираясь, убивают всех, рассказал РИА Новости военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск "Восток" с позывным Махатма. "Националисты украинской армии, ВСУ, они при отступлении начинают применять минометы, технику, дроны, не оставляя там никого, ни своих, ни чужих. В основном всегда. Они всегда уходят и, уходя, все взрывают", - сказал Махатма. По его словам, российским военным при освобождении населенных пунктов часто приходится наблюдать последствия преступлений украинских военных против мирных жителей. "Мы видели, как после них в домах мирные жители то расстрелянные были, то зарезанные, также изнасилованные девушки. Много было случаев таких. Потому что националисты, они… ну, такие вот люди", — добавил он.

https://ria.ru/20250426/voennye-2013543965.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф