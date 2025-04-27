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Украинские нацбатальоны при отступлении идут на крайние меры - РИА Новости, 27.04.2025
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05:49 27.04.2025 (обновлено: 11:49 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/otstuplenie-2013649508.html
Украинские нацбатальоны при отступлении идут на крайние меры
Украинские нацбатальоны при отступлении идут на крайние меры - РИА Новости, 27.04.2025
Украинские нацбатальоны при отступлении идут на крайние меры
Боевики украинских нацбатальонов при отступлении из населенных пунктов, не разбираясь, убивают всех, рассказал РИА Новости военнослужащий 39-й гвардейской... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T05:49:00+03:00
2025-04-27T11:49:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов при отступлении из населенных пунктов, не разбираясь, убивают всех, рассказал РИА Новости военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск "Восток" с позывным Махатма. "Националисты украинской армии, ВСУ, они при отступлении начинают применять минометы, технику, дроны, не оставляя там никого, ни своих, ни чужих. В основном всегда. Они всегда уходят и, уходя, все взрывают", - сказал Махатма. По его словам, российским военным при освобождении населенных пунктов часто приходится наблюдать последствия преступлений украинских военных против мирных жителей. "Мы видели, как после них в домах мирные жители то расстрелянные были, то зарезанные, также изнасилованные девушки. Много было случаев таких. Потому что националисты, они… ну, такие вот люди", — добавил он.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские нацбатальоны при отступлении идут на крайние меры

Украинские нацбатальоны при отступлении убивают всех, не разбираясь

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов при отступлении из населенных пунктов, не разбираясь, убивают всех, рассказал РИА Новости военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск "Восток" с позывным Махатма.
"Националисты украинской армии, ВСУ, они при отступлении начинают применять минометы, технику, дроны, не оставляя там никого, ни своих, ни чужих. В основном всегда. Они всегда уходят и, уходя, все взрывают", - сказал Махатма.
По его словам, российским военным при освобождении населенных пунктов часто приходится наблюдать последствия преступлений украинских военных против мирных жителей.
"Мы видели, как после них в домах мирные жители то расстрелянные были, то зарезанные, также изнасилованные девушки. Много было случаев таких. Потому что националисты, они… ну, такие вот люди", — добавил он.
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