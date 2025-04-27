https://ria.ru/20250427/otmena-2013645851.html

В Орловской области отменили ракетную опасность

В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.04.2025

В Орловской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Орловской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T03:44:00+03:00

2025-04-27T03:44:00+03:00

2025-04-27T03:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Орловской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону. Ракетная опасность была объявлена в регионе в 3.08 мск и продлилась 27 минут. "Орловская область: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240822/opasnost-1967877732.html

орловская область

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2025

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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность