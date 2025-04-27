https://ria.ru/20250427/otmena-2013645851.html
В Орловской области отменили ракетную опасность
В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.04.2025
В Орловской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Орловской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T03:44:00+03:00
2025-04-27T03:44:00+03:00
2025-04-27T03:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010918950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65ab160e80cf5b510804f608e366c7ba.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Орловской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону. Ракетная опасность была объявлена в регионе в 3.08 мск и продлилась 27 минут. "Орловская область: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240822/opasnost-1967877732.html
орловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010918950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2e61ba466c17b38408f1177813314f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Орловской области отменили ракетную опасность
МЧС сообщило об отмене ракетной опасности в Орловской области