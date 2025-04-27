https://ria.ru/20250427/otkaz-2013647958.html

Суд отказался освободить блогера Налимова от принудительных работ

Суд отказался освободить блогера Налимова от принудительных работ - РИА Новости, 27.04.2025

Суд отказался освободить блогера Налимова от принудительных работ

Зеленоградский районный суд Москвы отказался освободить условно-досрочно блогера-националиста Михаила Налимова от принудительных работ, которые ему были... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T04:47:00+03:00

2025-04-27T04:47:00+03:00

2025-04-27T04:47:00+03:00

россия

москва

московский городской суд

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Зеленоградский районный суд Москвы отказался освободить условно-досрочно блогера-националиста Михаила Налимова от принудительных работ, которые ему были назначены за пост в соцсетях, где он сравнивал символику Победы в Великой Отечественной войне с символикой сатанизма, следует из документов в распоряжении РИА Новости. В ноябре 2022 года Мосгорсуд признал блогера-националиста Михаила Налимова виновным в реабилитации нацизма. В суде было установлено, что он публично распространил через интернет в своих соцсетях сведения, выражающие явное неуважение к обществу о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества. Посты он разместил в соцсети "Вконтакте" 4 и 9 мая 2021 года. Там он отождествлял символику Победы в Великой Отечественной войне с символикой сатанизма и пентаграммой. Таким образом, он осквернил сам День Победы, говорится в документах. Суд назначил ему три года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Кроме того, суд запретил заниматься администрированием сайтов в интернете на пять лет. Налимов обжаловал решение в апелляции, но суд 17 июня прошлого года утвердил приговор. С того момента и началось исчисление трехлетнего срока принудительных работ. Налимов был категорически не согласен и направил жалобу Верховный суд России, в которой кроме прочего просил изменить срок исчисления наказания. Однако снова получил отказ. В конце апреля он подал в Зеленоградский районный суд города Москвы ходатайство об освобождении его по УДО. Но ему снова не удалось избежать труда на принудительных работах.

https://ria.ru/20250426/post-2013540881.html

https://ria.ru/20250129/ogon-1996143910.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, московский городской суд, общество