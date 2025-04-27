Суд отказался освободить блогера Налимова от принудительных работ
Суд отказался освободить блогера-националиста Налимова от принудительных работ
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Зеленоградский районный суд Москвы отказался освободить условно-досрочно блогера-националиста Михаила Налимова от принудительных работ, которые ему были назначены за пост в соцсетях, где он сравнивал символику Победы в Великой Отечественной войне с символикой сатанизма, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
В ноябре 2022 года Мосгорсуд признал блогера-националиста Михаила Налимова виновным в реабилитации нацизма. В суде было установлено, что он публично распространил через интернет в своих соцсетях сведения, выражающие явное неуважение к обществу о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества. Посты он разместил в соцсети "Вконтакте" 4 и 9 мая 2021 года. Там он отождествлял символику Победы в Великой Отечественной войне с символикой сатанизма и пентаграммой. Таким образом, он осквернил сам День Победы, говорится в документах.
Суд назначил ему три года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Кроме того, суд запретил заниматься администрированием сайтов в интернете на пять лет.
Налимов обжаловал решение в апелляции, но суд 17 июня прошлого года утвердил приговор. С того момента и началось исчисление трехлетнего срока принудительных работ. Налимов был категорически не согласен и направил жалобу Верховный суд России, в которой кроме прочего просил изменить срок исчисления наказания. Однако снова получил отказ.
В конце апреля он подал в Зеленоградский районный суд города Москвы ходатайство об освобождении его по УДО. Но ему снова не удалось избежать труда на принудительных работах.