Рейтинг@Mail.ru
Сотни людей праздновали 80-летие освобождения чешского Брно от нацистов - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:40 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/osvobozhdenie-2013661017.html
Сотни людей праздновали 80-летие освобождения чешского Брно от нацистов
Сотни людей праздновали 80-летие освобождения чешского Брно от нацистов - РИА Новости, 27.04.2025
Сотни людей праздновали 80-летие освобождения чешского Брно от нацистов
Сотни жителей второго по величине города Чехии – Брно - приняли в субботу участие в праздновании 80-й годовщины его освобождения от гитлеровцев, эта дата была... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:40:00+03:00
2025-04-27T09:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
брно
россия
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_0:212:4056:2494_1920x0_80_0_0_1d55a23936094282fb820d8d2b5e08b5.jpg
ПРАГА 27 апр – РИА Новости. Сотни жителей второго по величине города Чехии – Брно - приняли в субботу участие в праздновании 80-й годовщины его освобождения от гитлеровцев, эта дата была отмечена встречами с ветеранами, выставками боевой техники времен Второй мировой войны, конкурсами и другими акциями, сообщило издание Brněnská drbna. "В последние месяцы Второй мировой войны Брно переживало тяжелые времена. Немецкие войска создали здесь важный оборонительный узел, и город оказался под угрозой уничтожения в результате атак союзной авиации. Но ситуация резко изменилась после решающего удара 23-26 апреля, нанесенного по позициям гитлеровцев войсками 2-го Украинского фронта при поддержке частей армии Королевства Румыния, которое в последние месяцы войны присоединилась к государствам - членам Антигитлеровской коалиции", говорится в сообщении. Годовщина освобождения отмечена в городе с большим размахом, в памятных мероприятиях приняли участие сотни горожан. В торжественной церемонии возложения венков к могилам воинов-освободителей на центральном кладбище Брно приняли участие представители органов власти, различных общественных организаций, национальной армии, ветераны войны и труда. Как сообщило на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) посольство РФ в Праге, в торжественной церемонии в Брно принял участие советник посольства Валерий Терентьев, который в своем выступлении отметил героизм и жертвенность советских, чешских и словацких воинов, плечом к плечу сражавшихся за свободу. Он подчеркнул важность сохранения памяти о совместном героическом прошлом народов и недопущения переписывания истории в угоду политической конъюнктуре. В этот день о 80-ой годовщине освобождения напомнили выставки исторической военной техники, фотографии военной поры, выступления ветеранов и детей, а также музыкантов, исполнявших мелодии военных и послевоенных лет. Памятные мероприятия в Брно продолжатся в воскресенье. Как сообщила журналистам представитель мэрии Катержина Ярошова, горожане, кроме прочего, смогут посмотреть реконструкцию боя с использованием советского и немецкого вооружения времен Второй мировой войны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250427/korabli-2013658389.html
брно
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_225:0:3832:2705_1920x0_80_0_0_7eb45184a3b09afcdf7bd6e89f8eb76d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
80-летие победы в великой отечественной войне, брно, россия, чехия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Брно, Россия, Чехия
Сотни людей праздновали 80-летие освобождения чешского Брно от нацистов

Brněnská drbna: сотни людей праздновали 80-летие освобождения Брно от нацистов

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА 27 апр – РИА Новости. Сотни жителей второго по величине города Чехии – Брно - приняли в субботу участие в праздновании 80-й годовщины его освобождения от гитлеровцев, эта дата была отмечена встречами с ветеранами, выставками боевой техники времен Второй мировой войны, конкурсами и другими акциями, сообщило издание Brněnská drbna.
«
"В последние месяцы Второй мировой войны Брно переживало тяжелые времена. Немецкие войска создали здесь важный оборонительный узел, и город оказался под угрозой уничтожения в результате атак союзной авиации. Но ситуация резко изменилась после решающего удара 23-26 апреля, нанесенного по позициям гитлеровцев войсками 2-го Украинского фронта при поддержке частей армии Королевства Румыния, которое в последние месяцы войны присоединилась к государствам - членам Антигитлеровской коалиции", говорится в сообщении.
Годовщина освобождения отмечена в городе с большим размахом, в памятных мероприятиях приняли участие сотни горожан. В торжественной церемонии возложения венков к могилам воинов-освободителей на центральном кладбище Брно приняли участие представители органов власти, различных общественных организаций, национальной армии, ветераны войны и труда.
Как сообщило на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) посольство РФ в Праге, в торжественной церемонии в Брно принял участие советник посольства Валерий Терентьев, который в своем выступлении отметил героизм и жертвенность советских, чешских и словацких воинов, плечом к плечу сражавшихся за свободу. Он подчеркнул важность сохранения памяти о совместном героическом прошлом народов и недопущения переписывания истории в угоду политической конъюнктуре.
В этот день о 80-ой годовщине освобождения напомнили выставки исторической военной техники, фотографии военной поры, выступления ветеранов и детей, а также музыкантов, исполнявших мелодии военных и послевоенных лет.
Памятные мероприятия в Брно продолжатся в воскресенье. Как сообщила журналистам представитель мэрии Катержина Ярошова, горожане, кроме прочего, смогут посмотреть реконструкцию боя с использованием советского и немецкого вооружения времен Второй мировой войны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В СССР построили более 170 кораблей в период ВОВ
Вчера, 09:04
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБрноРоссияЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала