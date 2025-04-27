Сотни людей праздновали 80-летие освобождения чешского Брно от нацистов
Brněnská drbna: сотни людей праздновали 80-летие освобождения Брно от нацистов
Флаг Чехии. Архивное фото
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ПРАГА 27 апр – РИА Новости. Сотни жителей второго по величине города Чехии – Брно - приняли в субботу участие в праздновании 80-й годовщины его освобождения от гитлеровцев, эта дата была отмечена встречами с ветеранами, выставками боевой техники времен Второй мировой войны, конкурсами и другими акциями, сообщило издание Brněnská drbna.
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"В последние месяцы Второй мировой войны Брно переживало тяжелые времена. Немецкие войска создали здесь важный оборонительный узел, и город оказался под угрозой уничтожения в результате атак союзной авиации. Но ситуация резко изменилась после решающего удара 23-26 апреля, нанесенного по позициям гитлеровцев войсками 2-го Украинского фронта при поддержке частей армии Королевства Румыния, которое в последние месяцы войны присоединилась к государствам - членам Антигитлеровской коалиции", говорится в сообщении.
Годовщина освобождения отмечена в городе с большим размахом, в памятных мероприятиях приняли участие сотни горожан. В торжественной церемонии возложения венков к могилам воинов-освободителей на центральном кладбище Брно приняли участие представители органов власти, различных общественных организаций, национальной армии, ветераны войны и труда.
Как сообщило на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) посольство РФ в Праге, в торжественной церемонии в Брно принял участие советник посольства Валерий Терентьев, который в своем выступлении отметил героизм и жертвенность советских, чешских и словацких воинов, плечом к плечу сражавшихся за свободу. Он подчеркнул важность сохранения памяти о совместном героическом прошлом народов и недопущения переписывания истории в угоду политической конъюнктуре.
В этот день о 80-ой годовщине освобождения напомнили выставки исторической военной техники, фотографии военной поры, выступления ветеранов и детей, а также музыкантов, исполнявших мелодии военных и послевоенных лет.
Памятные мероприятия в Брно продолжатся в воскресенье. Как сообщила журналистам представитель мэрии Катержина Ярошова, горожане, кроме прочего, смогут посмотреть реконструкцию боя с использованием советского и немецкого вооружения времен Второй мировой войны.
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