https://ria.ru/20250427/osvobozhdenie-2013661017.html

Сотни людей праздновали 80-летие освобождения чешского Брно от нацистов

Сотни людей праздновали 80-летие освобождения чешского Брно от нацистов - РИА Новости, 27.04.2025

Сотни людей праздновали 80-летие освобождения чешского Брно от нацистов

Сотни жителей второго по величине города Чехии – Брно - приняли в субботу участие в праздновании 80-й годовщины его освобождения от гитлеровцев, эта дата была... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T09:40:00+03:00

2025-04-27T09:40:00+03:00

2025-04-27T09:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПРАГА 27 апр – РИА Новости. Сотни жителей второго по величине города Чехии – Брно - приняли в субботу участие в праздновании 80-й годовщины его освобождения от гитлеровцев, эта дата была отмечена встречами с ветеранами, выставками боевой техники времен Второй мировой войны, конкурсами и другими акциями, сообщило издание Brněnská drbna. "В последние месяцы Второй мировой войны Брно переживало тяжелые времена. Немецкие войска создали здесь важный оборонительный узел, и город оказался под угрозой уничтожения в результате атак союзной авиации. Но ситуация резко изменилась после решающего удара 23-26 апреля, нанесенного по позициям гитлеровцев войсками 2-го Украинского фронта при поддержке частей армии Королевства Румыния, которое в последние месяцы войны присоединилась к государствам - членам Антигитлеровской коалиции", говорится в сообщении. Годовщина освобождения отмечена в городе с большим размахом, в памятных мероприятиях приняли участие сотни горожан. В торжественной церемонии возложения венков к могилам воинов-освободителей на центральном кладбище Брно приняли участие представители органов власти, различных общественных организаций, национальной армии, ветераны войны и труда. Как сообщило на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) посольство РФ в Праге, в торжественной церемонии в Брно принял участие советник посольства Валерий Терентьев, который в своем выступлении отметил героизм и жертвенность советских, чешских и словацких воинов, плечом к плечу сражавшихся за свободу. Он подчеркнул важность сохранения памяти о совместном героическом прошлом народов и недопущения переписывания истории в угоду политической конъюнктуре. В этот день о 80-ой годовщине освобождения напомнили выставки исторической военной техники, фотографии военной поры, выступления ветеранов и детей, а также музыкантов, исполнявших мелодии военных и послевоенных лет. Памятные мероприятия в Брно продолжатся в воскресенье. Как сообщила журналистам представитель мэрии Катержина Ярошова, горожане, кроме прочего, смогут посмотреть реконструкцию боя с использованием советского и немецкого вооружения времен Второй мировой войны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250427/korabli-2013658389.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, брно, россия, чехия