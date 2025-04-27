https://ria.ru/20250427/orban-2013677903.html

Орбан сделал новое заявление о конфликте на Украине

Орбан сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 27.04.2025

Орбан сделал новое заявление о конфликте на Украине

Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. "Без Америки у Украины нет шансов — но Брюссель... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T13:10:00+03:00

2025-04-27T13:10:00+03:00

2025-04-27T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. "Без Америки у Украины нет шансов — но Брюссель продолжает придерживаться безнадежной военной стратегии. Единственный путь вперед — это путь мира!" — говорится в публикации.В апреле Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее. Кроме того, он отмечал, что Венгрия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине, в том числе потому, что закарпатских венгров мобилизуют в украинскую армию, которая терпит поражение.

https://ria.ru/20250427/tramp-2013658047.html

https://ria.ru/20250427/bouz-2013656900.html

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в мире, украина, европа, венгрия, виктор орбан