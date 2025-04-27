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Орбан сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 27.04.2025 (обновлено: 13:56 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/orban-2013677903.html
Орбан сделал новое заявление о конфликте на Украине
Орбан сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 27.04.2025
Орбан сделал новое заявление о конфликте на Украине
Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. "Без Америки у Украины нет шансов — но Брюссель... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:10:00+03:00
2025-04-27T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. "Без Америки у Украины нет шансов — но Брюссель продолжает придерживаться безнадежной военной стратегии. Единственный путь вперед — это путь мира!" — говорится в публикации.В апреле Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее. Кроме того, он отмечал, что Венгрия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине, в том числе потому, что закарпатских венгров мобилизуют в украинскую армию, которая терпит поражение.
https://ria.ru/20250427/tramp-2013658047.html
https://ria.ru/20250427/bouz-2013656900.html
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в мире, украина, европа, венгрия, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Венгрия, Виктор Орбан
Орбан сделал новое заявление о конфликте на Украине

Премьер Венгрии Орбан призвал Европу прекратить военный психоз из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

"Без Америки у Украины нет шансов — но Брюссель продолжает придерживаться безнадежной военной стратегии. Единственный путь вперед — это путь мира!" — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп и президент Эстонии Алар Карис во время церемонии похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Президент Эстонии раскрыл, что ему сказал Трамп после встречи с Зеленским
Вчера, 08:58
В апреле Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее.

Кроме того, он отмечал, что Венгрия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине, в том числе потому, что закарпатских венгров мобилизуют в украинскую армию, которая терпит поражение.
Встреча Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаВенгрияВиктор Орбан
 
 
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