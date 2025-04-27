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В Брянской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.04.2025
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04:11 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/opasnost-2013646971.html
В Брянской области отменили ракетную опасность
В Брянской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.04.2025
В Брянской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T04:11:00+03:00
2025-04-27T04:11:00+03:00
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 3.09 мск, она продлилась 37 минут. "Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Богомаз.
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брянская область, александр богомаз
Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области отменили ракетную опасность

Губернатор Богомаз сообщил об отмене ракетной опасности в Брянской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в 3.09 мск, она продлилась 37 минут.
"Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Богомаз.
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Брянская областьАлександр Богомаз
 
 
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