https://ria.ru/20250427/opasnost-2013646971.html

В Брянской области отменили ракетную опасность

В Брянской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.04.2025

В Брянской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T04:11:00+03:00

2025-04-27T04:11:00+03:00

2025-04-27T04:11:00+03:00

брянская область

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743642_0:146:3120:1901_1920x0_80_0_0_c699c23c71ac1e1493dff58709f56e9c.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 3.09 мск, она продлилась 37 минут. "Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, александр богомаз