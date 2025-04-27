Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Глава Белгородской области Гладков: ВСУ выпустили по региону около 150 снарядов
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 150 снарядов, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 19 населенных пунктов в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 149 снарядов и зафиксированы атаки 67 беспилотниками, из них 22 дрона были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 10 частных домах, на территории производственного предприятия, в магазине и шести транспортных средствах.
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"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Козинка и Пороз выпущено 40 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки пяти беспилотников… В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Илёк-Пеньковка, Поповка и Староселье выпущено 100 боеприпасов в ходе 14 обстрелов и совершены атаки 26 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе три села атакованы шестьб беспилотниками. В Валуйском округе четыре населенных пункта атакованы девятью беспилотниками. В Ивнянском районе возле села Орловка дрон атаковал ЛЭП. Над Прохоровским и Ракитянским районами системой ПВО сбиты два беспилотника. В Шебекинском округе по семи населенным пунктам выпущено девять боеприпасов и совершены атаки 18 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.