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Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 27.04.2025 (обновлено: 11:08 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/obstrel-2013663710.html
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 27.04.2025
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:07:00+03:00
2025-04-27T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 27 апр — РИА Новости. ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах."В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 26 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 11 населенных пунктов области", — рассказали там.Под удар попали: Бехтеры, Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.ВСУ регулярно атакуют Херсонскую область. На прошлой неделе противник обстрелял ВЭС "Сивашская" в Чаплинском округе, а когда на место прибыли спасатели, то атаковали дроном и их, пострадали шесть человек.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские военные.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

ВСУ за день нанесли 41 удар по левому берегу Днепра Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколок снаряда после обстрела ВСУ
Осколок снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколок снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 апр — РИА Новости. ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 26 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 11 населенных пунктов области", — рассказали там.
Под удар попали: Бехтеры, Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.
ВСУ регулярно атакуют Херсонскую область. На прошлой неделе противник обстрелял ВЭС "Сивашская" в Чаплинском округе, а когда на место прибыли спасатели, то атаковали дроном и их, пострадали шесть человек.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские военные.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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