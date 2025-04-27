https://ria.ru/20250427/obmen-2013650184.html

Глава Минобороны Пакистана усомнился в возможности ядерной войны с Индией

Глава Минобороны Пакистана усомнился в возможности ядерной войны с Индией - РИА Новости, 27.04.2025

Глава Минобороны Пакистана усомнился в возможности ядерной войны с Индией

Исламабад вряд ли пойдет на ядерную войну с Индией, сообщил в беседе с РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T06:18:00+03:00

2025-04-27T06:18:00+03:00

2025-04-27T06:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Исламабад вряд ли пойдет на ядерную войну с Индией, сообщил в беседе с РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.Ранее он в эфире телеканала Sky News заявил, что миру стоит беспокоиться из-за эскалации противостояния двух ядерных держав — Индии и Пакистана, которое может перерасти в полномасштабную войну."Индия и Пакистан - обе ядерные державы, но я не думаю, что дело зайдет так далеко", сказал Асиф.Во вторник в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек.Инцидент спровоцировал новый кризис между Индией и Пакистаном. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.* признана террористической организацией и запрещена в России

https://ria.ru/20250426/perestrelka-2013551379.html

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