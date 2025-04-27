Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Пакистана усомнился в возможности ядерной войны с Индией - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 27.04.2025 (обновлено: 06:29 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/obmen-2013650184.html
Глава Минобороны Пакистана усомнился в возможности ядерной войны с Индией
Глава Минобороны Пакистана усомнился в возможности ядерной войны с Индией - РИА Новости, 27.04.2025
Глава Минобороны Пакистана усомнился в возможности ядерной войны с Индией
Исламабад вряд ли пойдет на ядерную войну с Индией, сообщил в беседе с РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T06:18:00+03:00
2025-04-27T06:29:00+03:00
пакистан
индия
в мире
джамму
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155801/80/1558018045_0:57:3266:1894_1920x0_80_0_0_5202c0090bf0ea06482ccde1cf60ed9a.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Исламабад вряд ли пойдет на ядерную войну с Индией, сообщил в беседе с РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.Ранее он в эфире телеканала Sky News заявил, что миру стоит беспокоиться из-за эскалации противостояния двух ядерных держав — Индии и Пакистана, которое может перерасти в полномасштабную войну."Индия и Пакистан - обе ядерные державы, но я не думаю, что дело зайдет так далеко", сказал Асиф.Во вторник в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек.Инцидент спровоцировал новый кризис между Индией и Пакистаном. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.* признана террористической организацией и запрещена в России
https://ria.ru/20250426/perestrelka-2013551379.html
https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html
пакистан
индия
джамму
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155801/80/1558018045_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_d890ea2c7ef03df92876a797a971e31d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, индия, в мире, джамму
Пакистан, Индия, В мире, Джамму
Глава Минобороны Пакистана усомнился в возможности ядерной войны с Индией

Министр Асиф: обострение с Индией вряд ли перерастет в обмен ядерными ударами

© Страница DG ISPR в TwitterИспытание пакистанской баллистической ракеты "Газнави"
Испытание пакистанской баллистической ракеты Газнави - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Страница DG ISPR в Twitter
Испытание пакистанской баллистической ракеты "Газнави". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Исламабад вряд ли пойдет на ядерную войну с Индией, сообщил в беседе с РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
Ранее он в эфире телеканала Sky News заявил, что миру стоит беспокоиться из-за эскалации противостояния двух ядерных держав — Индии и Пакистана, которое может перерасти в полномасштабную войну.
Полицейский участок в городе Пахалгам в Джамму и Кашмире - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Индия заявила о новой перестрелке на границе с Пакистаном
26 апреля, 09:46
"Индия и Пакистан - обе ядерные державы, но я не думаю, что дело зайдет так далеко", сказал Асиф.
Во вторник в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек.
Инцидент спровоцировал новый кризис между Индией и Пакистаном. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.
Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.
* признана террористической организацией и запрещена в России
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Пакистан назвал условие военных действий против Индии
Вчера, 03:22
 
ПакистанИндияВ миреДжамму
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала