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Убийца девяти человек под Тверью заявил, что хотел напугать их ружьем
Убийца девяти человек под Тверью заявил, что хотел напугать их ружьем - РИА Новости, 27.04.2025
Убийца девяти человек под Тверью заявил, что хотел напугать их ружьем
Сергей Егоров, убивший девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино Тверской области, заявлял, что хотел лишь напугать их ружьем из-за обиды, следует из... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T07:13:00+03:00
2025-04-27T07:13:00+03:00
2025-04-27T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сергей Егоров, убивший девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино Тверской области, заявлял, что хотел лишь напугать их ружьем из-за обиды, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них изложена позиция Егорова, который утверждал, что после ссоры обиделся на потерпевших, сходил за ружьем “Сайга” и вернулся, чтобы напугать компанию. Когда вспыхнула драка, он стал "стрелять по ним с близкого расстояния без какой-либо цели”.В начале июня 2017 года в одном из домов в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже тело еще одной жертвы нашли в багажнике припаркованной рядом машины. Всех их застрелили. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от стрелка.Как выяснилось, на даче во время большого застолья мужчину, которого местные называли электриком СНТ, уличили в обмане по поводу службы в ВДВ. Вскоре разгорелась ссора, после которой 45-летний москвич Егоров вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.Его задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.В сентябре 2017-го Тверской областной суд приговорил Егорова к пожизненному лишению свободы преимущественно в колонии особого режима. В пользу потерпевших взыскали более 10 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250427/shans-2013643393.html
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Происшествия, Редкино, Конаковский район, Сергей Егоров, Тверской областной суд, Россия, Воздушно-десантные войска России, Тверь
Убийца девяти человек под Тверью заявил, что хотел напугать их ружьем
Убийца девяти человек в Тверской области хотел напугать их ружьем из-за обиды