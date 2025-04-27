https://ria.ru/20250427/naemniki-2013653335.html

Португальские наемники участвовали в боях в ДНР на стороне ВСУ

Португальские наемники участвовали в боях в ДНР на стороне ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025

Португальские наемники участвовали в боях в ДНР на стороне ВСУ

Наемники из Португалии участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости командир 60-го отдельного мотострелкового батальона с позывным... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T07:23:00+03:00

2025-04-27T07:23:00+03:00

2025-04-27T09:24:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Наемники из Португалии участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости командир 60-го отдельного мотострелкового батальона с позывным Миф."В основном это были португальцы, потому что в некоторых моментах мы их слушали, знали, слышали речь, находили шеврон. Сто процентов это были португальцы. Конкретно других, не знаю, ни американцев, никого не было, но португальцы были. Конкретно на территории, которую мы еще освобождаем, ДНР", — сказал собеседник агентства.По словам командира, выводы о стране происхождения наемников сделали в первую очередь на основе перехваченных переговоров."Мы проводим анализ, мы работаем с союзником, который слева-справа действует. И у ребят такие же случаи были", — добавил Миф.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250422/krasnoarmeysk-2012643635.html

https://ria.ru/20250425/prigovor-2013365726.html

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португалия

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россия, украина, португалия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика