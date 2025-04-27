https://ria.ru/20250427/murashko-2013676387.html

Мурашко рассказал о выживаемости пациентов с раком в России

Мурашко рассказал о выживаемости пациентов с раком в России - РИА Новости, 27.04.2025

Мурашко рассказал о выживаемости пациентов с раком в России

Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России увеличилась за пять лет на 9%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T12:56:00+03:00

2025-04-27T12:56:00+03:00

2025-04-27T12:56:00+03:00

михаил мурашко

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России увеличилась за пять лет на 9%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Реализация проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями позволила не только изменить кардинальную инфраструктуру, насытить ее современным оборудованием, это дало возможность значительного увеличения технологичности и эффективности работы. На 9% увеличена выживаемость пациентов на 5-летнем промежутке времени", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ. Министр подчеркнул, что данный показатель - это колоссальный успех в борьбе с таким тяжелым заболеванием.

https://ria.ru/20250318/razrabotka-2005647420.html

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2025

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михаил мурашко, россия, общество