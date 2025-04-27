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Мурашко высказался о работе главврачей - РИА Новости, 27.04.2025
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13:46 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/murashko--2013681908.html
Мурашко высказался о работе главврачей
Мурашко высказался о работе главврачей - РИА Новости, 27.04.2025
Мурашко высказался о работе главврачей
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал абсолютно недостаточной работу некоторых главных врачей, потому что число обращений граждан в вышестоящие... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:46:00+03:00
2025-04-27T13:46:00+03:00
михаил мурашко
россия
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал абсолютно недостаточной работу некоторых главных врачей, потому что число обращений граждан в вышестоящие органы растет. Мурашко отметил, что в министерстве происходят сильные изменения в структуре обращений, в том числе по субъектам, муниципалитетам. "Мне кажется абсолютно недостаточной сегодня работа некоторых главных врачей, поскольку, если мы видим, что идет рост обращений в вышестоящие органы, значит, недорабатывают главные врачи, значит, он не может на месте организовать решение. Поэтому к главному врачу на сегодняшний день требования самого высокого уровня по коммуникации работы с прикрепленным населением", - сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.
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михаил мурашко, россия, общество
Михаил Мурашко, Россия, Общество
Мурашко высказался о работе главврачей

Мурашко назвал абсолютно недостаточной работу ряда главврачей

© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал абсолютно недостаточной работу некоторых главных врачей, потому что число обращений граждан в вышестоящие органы растет.
Мурашко отметил, что в министерстве происходят сильные изменения в структуре обращений, в том числе по субъектам, муниципалитетам.
"Мне кажется абсолютно недостаточной сегодня работа некоторых главных врачей, поскольку, если мы видим, что идет рост обращений в вышестоящие органы, значит, недорабатывают главные врачи, значит, он не может на месте организовать решение. Поэтому к главному врачу на сегодняшний день требования самого высокого уровня по коммуникации работы с прикрепленным населением", - сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.
Медики - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Мурашко рассказал об отклонениях от нормы по зарплатам врачей
5 марта, 14:09
 
Михаил МурашкоРоссияОбщество
 
 
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