https://ria.ru/20250427/murashko--2013681908.html
Мурашко высказался о работе главврачей
Мурашко высказался о работе главврачей - РИА Новости, 27.04.2025
Мурашко высказался о работе главврачей
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал абсолютно недостаточной работу некоторых главных врачей, потому что число обращений граждан в вышестоящие... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:46:00+03:00
2025-04-27T13:46:00+03:00
2025-04-27T13:46:00+03:00
михаил мурашко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал абсолютно недостаточной работу некоторых главных врачей, потому что число обращений граждан в вышестоящие органы растет. Мурашко отметил, что в министерстве происходят сильные изменения в структуре обращений, в том числе по субъектам, муниципалитетам. "Мне кажется абсолютно недостаточной сегодня работа некоторых главных врачей, поскольку, если мы видим, что идет рост обращений в вышестоящие органы, значит, недорабатывают главные врачи, значит, он не может на месте организовать решение. Поэтому к главному врачу на сегодняшний день требования самого высокого уровня по коммуникации работы с прикрепленным населением", - сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.
https://ria.ru/20250305/murashko-2003199249.html
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михаил мурашко, россия, общество
Михаил Мурашко, Россия, Общество
Мурашко высказался о работе главврачей
Мурашко назвал абсолютно недостаточной работу ряда главврачей