https://ria.ru/20250427/moshenniki--2013672957.html

Мошенники пытались украсть крупную сумму денег через кабинеты в Wildberries

Мошенники пытались украсть крупную сумму денег через кабинеты в Wildberries - РИА Новости, 27.04.2025

Мошенники пытались украсть крупную сумму денег через кабинеты в Wildberries

Мошенники пытались украсть более 15 миллионов рублей через личные кабинеты пользователей в Wildberries, их действия пресекли, сообщили в управлении по... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T12:00:00+03:00

2025-04-27T12:00:00+03:00

2025-04-27T13:02:00+03:00

wildberries

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

технологии

мошенничество

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мошенники пытались украсть более 15 миллионов рублей через личные кабинеты пользователей в Wildberries, их действия пресекли, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД."Команда безопасности Wildberries и Russ выявила и заблокировала попытки входа в личные кабинеты граждан с устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением", — говорится в релизе.Мошенники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фото (например, с подписью "Посмотри, это ты на фото?"). После скачивания и заражения устройства злоумышленники попадали в аккаунт и приобретали товары на маркетплейсе. "Благодаря двухуровневой системе защиты, использующей ИИ, были выявлены отличия в поведении взломанного устройства и реального пользователя. Как результат, 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 миллионов рублей — пресечены", — рассказали правоохранители.Полицейские напомнили, что для безопасности важно пользоваться надежными антивирусными приложениями и не скачивать файлы из непроверенных источников.В пятницу Wildberries сообщила, что в первом квартале года число таких атак существенно выросло, но благодаря работе антифрод-системы ущерб от действий мошенников свели к нулю. Жертвами злоумышленников могли стать две тысячи пользователей.

https://ria.ru/20250425/rossija-2013313630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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wildberries, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, технологии, мошенничество