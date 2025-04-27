Мошенники пытались украсть крупную сумму денег через кабинеты в Wildberries
МВД: мошенники пытались украсть более 15 млн рублей через кабинеты в Wildberries
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мошенники пытались украсть более 15 миллионов рублей через личные кабинеты пользователей в Wildberries, их действия пресекли, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Команда безопасности Wildberries и Russ выявила и заблокировала попытки входа в личные кабинеты граждан с устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением", — говорится в релизе.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Мошенники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фото (например, с подписью "Посмотри, это ты на фото?"). После скачивания и заражения устройства злоумышленники попадали в аккаунт и приобретали товары на маркетплейсе.
«
"Благодаря двухуровневой системе защиты, использующей ИИ, были выявлены отличия в поведении взломанного устройства и реального пользователя. Как результат, 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 миллионов рублей — пресечены", — рассказали правоохранители.
Полицейские напомнили, что для безопасности важно пользоваться надежными антивирусными приложениями и не скачивать файлы из непроверенных источников.
В пятницу Wildberries сообщила, что в первом квартале года число таких атак существенно выросло, но благодаря работе антифрод-системы ущерб от действий мошенников свели к нулю. Жертвами злоумышленников могли стать две тысячи пользователей.
В России мошенники стали чаще подменять сим-карты
25 апреля, 05:53