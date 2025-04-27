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Мошенники пытались украсть крупную сумму денег через кабинеты в Wildberries - РИА Новости, 27.04.2025
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12:00 27.04.2025 (обновлено: 13:02 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/moshenniki--2013672957.html
Мошенники пытались украсть крупную сумму денег через кабинеты в Wildberries
Мошенники пытались украсть крупную сумму денег через кабинеты в Wildberries - РИА Новости, 27.04.2025
Мошенники пытались украсть крупную сумму денег через кабинеты в Wildberries
Мошенники пытались украсть более 15 миллионов рублей через личные кабинеты пользователей в Wildberries, их действия пресекли, сообщили в управлении по... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:00:00+03:00
2025-04-27T13:02:00+03:00
wildberries
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
технологии
мошенничество
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мошенники пытались украсть более 15 миллионов рублей через личные кабинеты пользователей в Wildberries, их действия пресекли, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД."Команда безопасности Wildberries и Russ выявила и заблокировала попытки входа в личные кабинеты граждан с устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением", — говорится в релизе.Мошенники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фото (например, с подписью "Посмотри, это ты на фото?"). После скачивания и заражения устройства злоумышленники попадали в аккаунт и приобретали товары на маркетплейсе. &quot;Благодаря двухуровневой системе защиты, использующей ИИ, были выявлены отличия в поведении взломанного устройства и реального пользователя. Как результат, 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 миллионов рублей — пресечены&quot;, — рассказали правоохранители.Полицейские напомнили, что для безопасности важно пользоваться надежными антивирусными приложениями и не скачивать файлы из непроверенных источников.В пятницу Wildberries сообщила, что в первом квартале года число таких атак существенно выросло, но благодаря работе антифрод-системы ущерб от действий мошенников свели к нулю. Жертвами злоумышленников могли стать две тысячи пользователей.
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wildberries, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, технологии, мошенничество
Wildberries, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Технологии, Мошенничество
Мошенники пытались украсть крупную сумму денег через кабинеты в Wildberries

МВД: мошенники пытались украсть более 15 млн рублей через кабинеты в Wildberries

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мошенники пытались украсть более 15 миллионов рублей через личные кабинеты пользователей в Wildberries, их действия пресекли, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Команда безопасности Wildberries и Russ выявила и заблокировала попытки входа в личные кабинеты граждан с устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением", — говорится в релизе.
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Мошенники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фото (например, с подписью "Посмотри, это ты на фото?"). После скачивания и заражения устройства злоумышленники попадали в аккаунт и приобретали товары на маркетплейсе.
«

"Благодаря двухуровневой системе защиты, использующей ИИ, были выявлены отличия в поведении взломанного устройства и реального пользователя. Как результат, 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 миллионов рублей — пресечены", — рассказали правоохранители.

Полицейские напомнили, что для безопасности важно пользоваться надежными антивирусными приложениями и не скачивать файлы из непроверенных источников.
В пятницу Wildberries сообщила, что в первом квартале года число таких атак существенно выросло, но благодаря работе антифрод-системы ущерб от действий мошенников свели к нулю. Жертвами злоумышленников могли стать две тысячи пользователей.
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WildberriesМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияТехнологииМошенничество
 
 
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