https://ria.ru/20250427/moldaviya-2013698769.html

В молдавской оппозиции заявили о борьбе за право на память о Победе

В молдавской оппозиции заявили о борьбе за право на память о Победе - РИА Новости, 27.04.2025

В молдавской оппозиции заявили о борьбе за право на память о Победе

Глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил в Telegram-канале, что жителям Молдавии приходится отвоевывать у властей право праздновать День РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T16:16:00+03:00

2025-04-27T16:16:00+03:00

2025-04-27T16:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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молдавия

майя санду

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил в Telegram-канале, что жителям Молдавии приходится отвоевывать у властей право праздновать День Победы. Ранее Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертный полк". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. "Наши предки завоевали для нас мирное небо, свободу и независимость. Нам теперь приходится отстаивать своё право на память, которое власть беззастенчиво и упорно пытается отнять. Деструктивная активность режима (президента - ред.) Санду по отношению к празднованию одной из основополагающих дат для молдавского народа несет в себе очередной раскол нашего общества", - написал Петрович. Он выразил надежду, что в преддверии праздника в команде президента найдутся здравомыслящие люди, которые подскажут властям достойное взвешенное решение. "Помнится, готовясь вступить на пост главы государства, гражданка Санду обещала не ущемлять ничьи права, быть президентом для всех, и особенно подчеркнула, что при ней не будут запрещать праздновать День Победы. Что произошло за прошедшие 5 лет комментировать нет смысла", - добавил Петрович. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250425/shor-2013516442.html

https://ria.ru/20250425/gagauziya-2013345494.html

https://ria.ru/20250426/moldavija-2013615281.html

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в мире, молдавия, майя санду, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне