https://ria.ru/20250427/moldavija-2013665945.html

В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников

В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников - РИА Новости, 27.04.2025

В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников

Руководитель Совета российских соотечественников в Молдавии, глава оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил в Telegram-канале о задержании в аэропорту... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T10:40:00+03:00

2025-04-27T10:40:00+03:00

2025-04-27T11:46:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Руководитель Совета российских соотечественников в Молдавии, глава оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил в Telegram-канале о задержании в аэропорту Кишинева."Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны. Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Паспорт и проездные документы изъяты сотрудником пограничной полиции", — написал он.Общественнику не назвали причины задержания, но сотрудники пограничной полиции обращались с ним корректно. Спустя час Петрович написал, что ему все же позволили покинуть страну."После проведения досмотра мне вернули проездные документы и загранпаспорт. Я потребовал предоставить мне положенные по закону уведомление и протокол. Выяснилось, что на сей раз сотрудников пограничной полиции (а точнее, тех, кто заказывает эту историю) интересовал мой багаж, в котором, по результатам досмотра, ничего запрещенного не обнаружено", — добавил Петрович. Это уже не первый подобный случай. Две недели назад общественник сообщал РИА Новости, что его задержали на час в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы.Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались там в апреле прошлого года. Под особым контролем — представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.На прошлой неделе Петрович рассказал о планах провести в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертного полка". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Спустя несколько дней молдавские власти приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы будут отмечать исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации.За последние годы в Молдавии неоднократно пытались ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в стране выписали более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.

https://ria.ru/20250420/prichina-2012339954.html

https://ria.ru/20250424/moldavija-2013117479.html

https://ria.ru/20250425/gagauziya-2013345494.html

https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html

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в мире, молдавия, майя санду, евгения гуцул, россия, москва, кишинев