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ВС России ударили по складам с боеприпасами ВСУ
ВС России ударили по складам с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
ВС России ударили по складам с боеприпасами ВСУ
Российские военные ударили по складам с боеприпасами ВСУ, в том числе для РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:22:00+03:00
2025-04-27T12:22:00+03:00
2025-04-27T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по складам с боеприпасами ВСУ, в том числе для РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS", — говорится в сводке.Кроме того, армия открыла огонь по пунктам временной дислокации противника в 168 районах.За сутки средства ПВО уничтожили:В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.
https://ria.ru/20250425/tsekh--2013341814.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
ВС России ударили по складам с боеприпасами ВСУ
МО: ВС России ударили по складам боеприпасов со снарядами для HIMARS