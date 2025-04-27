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Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 27.04.2025 (обновлено: 12:12 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/mo-2013673700.html
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 27.04.2025
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:08:00+03:00
2025-04-27T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, сообщает Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Константиновка, Катериновка, Алексеево-Дружковка, Белая Гора, Малиновка, Дылеевка, Плещеевка, Яблоновка и Ильиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 250 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), константиновка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Константиновка
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

МО РФ: подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Константиновка, Катериновка, Алексеево-Дружковка, Белая Гора, Малиновка, Дылеевка, Плещеевка, Яблоновка и Ильиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 250 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Константиновка
 
 
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