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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.04.2025

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, противник потерял до 235 военнослужащих, уничтожены восемь складов боеприпасов,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T12:06:00+03:00

2025-04-27T12:06:00+03:00

2025-04-27T13:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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харьковская область

кировск

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, противник потерял до 235 военнослужащих, уничтожены восемь складов боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сеньково, Пролетарское, Высшее Соленое, Новый Мир, Купянск, Купянск-узловой Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

кировск

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россия, харьковская область, кировск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность