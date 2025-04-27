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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 27.04.2025 (обновлено: 13:26 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/mo-2013673404.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.04.2025
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, противник потерял до 235 военнослужащих, уничтожены восемь складов боеприпасов,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:06:00+03:00
2025-04-27T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
кировск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, противник потерял до 235 военнослужащих, уничтожены восемь складов боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сеньково, Пролетарское, Высшее Соленое, Новый Мир, Купянск, Купянск-узловой Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов", - говорится в сообщении.
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россия
харьковская область
кировск
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россия, харьковская область, кировск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Кировск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

МО РФ: группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, противник потерял до 235 военнослужащих, уничтожены восемь складов боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сеньково, Пролетарское, Высшее Соленое, Новый Мир, Купянск, Купянск-узловой Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьКировскДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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