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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.04.2025
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, противник потерял до 235 военнослужащих, уничтожены восемь складов боеприпасов,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:06:00+03:00
2025-04-27T12:06:00+03:00
2025-04-27T13:26:00+03:00
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, противник потерял до 235 военнослужащих, уничтожены восемь складов боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сеньково, Пролетарское, Высшее Соленое, Новый Мир, Купянск, Купянск-узловой Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов", - говорится в сообщении.
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россия, харьковская область, кировск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Кировск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
МО РФ: группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю