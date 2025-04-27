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Медведев: ВС России после операции в Курской области продолжают громить ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 27.04.2025 (обновлено: 11:21 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/medvedev-2013662527.html
Медведев: ВС России после операции в Курской области продолжают громить ВСУ
Медведев: ВС России после операции в Курской области продолжают громить ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Медведев: ВС России после операции в Курской области продолжают громить ВСУ
Вооруженные силы продолжают разгром ВСУ после полного освобождения Курской области, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:56:00+03:00
2025-04-27T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий медведев
валерий герасимов
владимир путин
курская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы продолжают разгром ВСУ после полного освобождения Курской области, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях. Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!" — отметил он.О полном освобождении региона доложил накануне президенту Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Последним взятым населенным пунктом, куда вторгся противник в прошлом году, стало село Горналь.Как отметил глава государства, эта победа создала условия для успешных действий российской армии на других важнейших участках фронта.
https://ria.ru/20250427/poddubnyy-2013652874.html
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вооруженные силы украины, дмитрий медведев, валерий герасимов, владимир путин, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Медведев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Курская область, Россия, Безопасность
Медведев: ВС России после операции в Курской области продолжают громить ВСУ

Медведев: ВС РФ после освобождения Курской области продолжают громить врага

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы продолжают разгром ВСУ после полного освобождения Курской области, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях. Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!" — отметил он.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Горналь в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Горналь в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Горналь в Курской области
О полном освобождении региона доложил накануне президенту Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Последним взятым населенным пунктом, куда вторгся противник в прошлом году, стало село Горналь.
Как отметил глава государства, эта победа создала условия для успешных действий российской армии на других важнейших участках фронта.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 07:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДмитрий МедведевВалерий ГерасимовВладимир ПутинКурская областьРоссияБезопасность
 
 
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