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Медведев: ВС России после операции в Курской области продолжают громить ВСУ
Медведев: ВС России после операции в Курской области продолжают громить ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Медведев: ВС России после операции в Курской области продолжают громить ВСУ
Вооруженные силы продолжают разгром ВСУ после полного освобождения Курской области, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:56:00+03:00
2025-04-27T09:56:00+03:00
2025-04-27T11:21:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы продолжают разгром ВСУ после полного освобождения Курской области, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях. Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!" — отметил он.О полном освобождении региона доложил накануне президенту Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Последним взятым населенным пунктом, куда вторгся противник в прошлом году, стало село Горналь.Как отметил глава государства, эта победа создала условия для успешных действий российской армии на других важнейших участках фронта.
https://ria.ru/20250427/poddubnyy-2013652874.html
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Медведев: ВС России после операции в Курской области продолжают громить ВСУ
Медведев: ВС РФ после освобождения Курской области продолжают громить врага