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Россия направит два самолета МЧС в Иран после взрыва в порту - РИА Новости, 27.04.2025
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13:55 27.04.2025 (обновлено: 14:55 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/mchs-2013682381.html
Россия направит два самолета МЧС в Иран после взрыва в порту
Россия направит два самолета МЧС в Иран после взрыва в порту - РИА Новости, 27.04.2025
Россия направит два самолета МЧС в Иран после взрыва в порту
Россия направит два самолета в Бендер-Аббас для помощи в тушении пожара в порту, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.04.2025
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2025-04-27T14:55:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
владимир путин
александр куренков (мчс)
ил-76
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
иран
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия направит два самолета в Бендер-Аббас для помощи в тушении пожара в порту, сообщается в Telegram-канале МЧС."По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС Александр Куренков распорядился направить в иранский город Бендер-Аббас два самолета: амфибию Бе-200ЧС и Ил-76", — говорится в заявлении.Сообщения о взрыве в порту Шахид Раджаи появились в субботу днем. По последним данным, погибли 28 человек, еще 1205 получили ранения. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.По информации газеты New York Times, взрыв прогремел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива.В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что ЧП не связано с нефтяной инфраструктурой — НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта в Бендер-Аббасе.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, владимир путин, александр куренков (мчс), ил-76, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, иран, персидский залив
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Ил-76, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе, Иран, Персидский залив
Россия направит два самолета МЧС в Иран после взрыва в порту

РФ по поручению Путина направит самолеты в Бендер-Аббас после взрыва в порту

© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия направит два самолета в Бендер-Аббас для помощи в тушении пожара в порту, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС Александр Куренков распорядился направить в иранский город Бендер-Аббас два самолета: амфибию Бе-200ЧС и Ил-76", — говорится в заявлении.
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiПоследствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Сообщения о взрыве в порту Шахид Раджаи появились в субботу днем. По последним данным, погибли 28 человек, еще 1205 получили ранения. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.
По информации газеты New York Times, взрыв прогремел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива.
В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что ЧП не связано с нефтяной инфраструктурой — НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.
Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта в Бендер-Аббасе.
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Россиян не было среди пострадавших при взрыве в Иране
26 апреля, 17:39
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)Ил-76Взрыв в иранском порту в Бендер-АббасеИранПерсидский залив
 
 
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