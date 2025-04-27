Россия направит два самолета МЧС в Иран после взрыва в порту
РФ по поручению Путина направит самолеты в Бендер-Аббас после взрыва в порту
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия направит два самолета в Бендер-Аббас для помощи в тушении пожара в порту, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС Александр Куренков распорядился направить в иранский город Бендер-Аббас два самолета: амфибию Бе-200ЧС и Ил-76", — говорится в заявлении.
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiПоследствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Сообщения о взрыве в порту Шахид Раджаи появились в субботу днем. По последним данным, погибли 28 человек, еще 1205 получили ранения. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.
По информации газеты New York Times, взрыв прогремел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива.
В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что ЧП не связано с нефтяной инфраструктурой — НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.
Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта в Бендер-Аббасе.
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