https://ria.ru/20250427/mchs-2013682381.html

Россия направит два самолета МЧС в Иран после взрыва в порту

Россия направит два самолета МЧС в Иран после взрыва в порту - РИА Новости, 27.04.2025

Россия направит два самолета МЧС в Иран после взрыва в порту

Россия направит два самолета в Бендер-Аббас для помощи в тушении пожара в порту, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T13:55:00+03:00

2025-04-27T13:55:00+03:00

2025-04-27T14:55:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

владимир путин

александр куренков (мчс)

ил-76

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

иран

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия направит два самолета в Бендер-Аббас для помощи в тушении пожара в порту, сообщается в Telegram-канале МЧС."По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС Александр Куренков распорядился направить в иранский город Бендер-Аббас два самолета: амфибию Бе-200ЧС и Ил-76", — говорится в заявлении.Сообщения о взрыве в порту Шахид Раджаи появились в субботу днем. По последним данным, погибли 28 человек, еще 1205 получили ранения. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.По информации газеты New York Times, взрыв прогремел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива.В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что ЧП не связано с нефтяной инфраструктурой — НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта в Бендер-Аббасе.

https://ria.ru/20250426/vzryv-2013603843.html

россия

иран

персидский залив

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, владимир путин, александр куренков (мчс), ил-76, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, иран, персидский залив