https://ria.ru/20250427/mchs-2013682068.html

Россия направит борты МЧС для помощи в тушении пожара в иранском порту

Россия направит борты МЧС для помощи в тушении пожара в иранском порту - РИА Новости, 27.04.2025

Россия направит борты МЧС для помощи в тушении пожара в иранском порту

Россия направит несколько бортов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара, возникшего в результате взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T13:49:00+03:00

2025-04-27T13:49:00+03:00

2025-04-27T13:50:00+03:00

в мире

россия

иран

тегеран (город)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Россия направит несколько бортов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара, возникшего в результате взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, сообщает российское диппредставительство в Тегеране. Ранее власти и СМИ Ирана сообщали о 28 погибших и более 1205 пострадавших в результате взрыва в порту. "Посольство сообщает, что в ответ на обращение иранских партнеров президентом России В.В.Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи", - говорится в официальном Telegram-канале посольства. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.

https://ria.ru/20250426/vzryv-2013586059.html

россия

иран

тегеран (город)

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в мире, россия, иран, тегеран (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в иранском порту в бендер-аббасе