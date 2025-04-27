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При пожаре на буксире, пришвартованном в Приморье, погиб человек
При пожаре на буксире, пришвартованном в Приморье, погиб человек - РИА Новости, 27.04.2025
При пожаре на буксире, пришвартованном в Приморье, погиб человек
Один человек погиб при пожаре в сауне на буксире, пришвартованном на территории судоремонтного завода в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале главное... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T11:10:00+03:00
2025-04-27T11:10:00+03:00
2025-04-27T11:30:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ливадия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в сауне на буксире, пришвартованном на территории судоремонтного завода в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале главное управление МЧС России по региону.По данным ведомства, пожар произошёл в воскресенье днём, транспортный буксир был пришвартован на территории судоремонтного завода в приморском поселке Ливадия."Огнеборцы в ходе тушения обнаружили на верхней палубе судна тело погибшего 73 летнего мужчины. По прибытию пожарных горела сауна, душевая и раздевалка на средней палубе, наблюдалось сильное задымление. Пожар ликвидирован на 15 квадратах", - говорится в сообщении.Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия, добавляет ведомство.Дальневосточная транспортная прокуратура позже уточнила, что пожар произошёл в 11.30 (04.30 мск), судно "Набат", находится на длительной стоянке у причальной стенки ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" (морской терминал Южно-Морской морского порта Находка в поселке Ливадия)."Находкинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требования законодательства при организации стоянки судов. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал Находкинский транспортный прокурор Станислав Дремов", - отметили в транспортном надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20250427/pozhar-2013664627.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ливадия
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ливадия
При пожаре на буксире, пришвартованном в Приморье, погиб человек
МЧС РФ: при пожаре на буксире, пришвартованном в Приморье, погиб человек