https://ria.ru/20250427/mask-2013738249.html

Маск рассказал, когда роботы-хирурги смогут заменить людей

Маск рассказал, когда роботы-хирурги смогут заменить людей - РИА Новости, 27.04.2025

Маск рассказал, когда роботы-хирурги смогут заменить людей

Американский предприниматель и владелец нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск считает, что роботы-хирурги могут заменить людей в этой профессии в... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T23:06:00+03:00

2025-04-27T23:06:00+03:00

2025-04-27T23:06:00+03:00

технологии

илон маск

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск считает, что роботы-хирурги могут заменить людей в этой профессии в течение ближайших пяти лет. "Роботы превзойдут хороших хирургов-людей в течение нескольких лет, а лучших хирургов-людей - примерно через пять лет", - прокомментировал Маск в соцсети X пост блогера Марио Науфала, в котором тот писал о прогрессе робототехники в области хирургии. Кроме того, Маск рассказал, что компания Neuralink использовала робота-хирурга для введения электродов в ткани мозга человека - по его словам, человеку было бы недостаточно скорости и точности для выполнения задачи. Ранее в январе Маск сообщил, что первый человек получил мозговой имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам Маска, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.

https://ria.ru/20250331/neuralink-2008320527.html

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технологии, илон маск, в мире, сша