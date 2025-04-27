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В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие - РИА Новости, 27.04.2025
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08:12 27.04.2025 (обновлено: 12:59 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/mashina-2013655430.html
В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие
В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие - РИА Новости, 27.04.2025
В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие
В Ванкувере автомобиль въехал в толпу на фестивале, есть погибшие, сообщила местная полиция в соцсети Х. РИА Новости, 27.04.2025
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ванкувер
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Ванкувере автомобиль въехал в толпу на фестивале, есть погибшие, сообщила местная полиция в соцсети Х."Множество людей погибли и получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале", — говорится в релизе.По данным телеканала Global News, погибли по меньшей мере восемь человек, включая ребенка, известно о шести пострадавших.В полиции добавили, что водителя задержали. ЧП пока не рассматривают как теракт.Фестиваль проводили выходцы с Филиппин, уточнил телеканал CTV.
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Последствия наезда машины на толпу в Ванкувере
Очевидцы в соцсетях делятся видео с места происшествия в Ванкувере. На кадрах спасатели оказывают помощь пострадавшим, полиция оцепила черный внедорожник.
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ванкувер, в мире, канада, филиппины
Ванкувер, В мире, Канада, Филиппины
В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие

В Ванкувере машина въехала в толпу людей на фестивале, есть погибшие и раненые

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Ванкувере автомобиль въехал в толпу на фестивале, есть погибшие, сообщила местная полиция в соцсети Х.
"Множество людей погибли и получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале", — говорится в релизе.
© Фото : соцсетиАвтомобиль, который врезался в толпу на фестивале в Ванкувере, Канада
Автомобиль, который врезался в толпу на фестивале в Ванкувере, Канада - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : соцсети
Автомобиль, который врезался в толпу на фестивале в Ванкувере, Канада
По данным телеканала Global News, погибли по меньшей мере восемь человек, включая ребенка, известно о шести пострадавших.
В полиции добавили, что водителя задержали. ЧП пока не рассматривают как теракт.
Фестиваль проводили выходцы с Филиппин, уточнил телеканал CTV.
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