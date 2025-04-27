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В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие

В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие - РИА Новости, 27.04.2025

В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие

В Ванкувере автомобиль въехал в толпу на фестивале, есть погибшие, сообщила местная полиция в соцсети Х. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T08:12:00+03:00

2025-04-27T08:12:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Ванкувере автомобиль въехал в толпу на фестивале, есть погибшие, сообщила местная полиция в соцсети Х."Множество людей погибли и получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале", — говорится в релизе.По данным телеканала Global News, погибли по меньшей мере восемь человек, включая ребенка, известно о шести пострадавших.В полиции добавили, что водителя задержали. ЧП пока не рассматривают как теракт.Фестиваль проводили выходцы с Филиппин, уточнил телеканал CTV.

https://ria.ru/20250309/ssha-2003873265.html

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Последствия наезда машины на толпу в Ванкувере Очевидцы в соцсетях делятся видео с места происшествия в Ванкувере. На кадрах спасатели оказывают помощь пострадавшим, полиция оцепила черный внедорожник. 2025-04-27T08:12 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ванкувер, в мире, канада, филиппины